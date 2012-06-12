Москаль каже, що голосування «мовного» закону опозиція прогавила

Народний депутат від НУ-НС, член партії «Фронт змін» Геннадій Москаль заявляє, що при голосуванні в першому читанні за законопроект «Про засади державної мовної політики» домовленості опозиції з владою не було, а «були технічні збої».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.Москаль сказав сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

«Не було (домовленості). Ну хто за цю дурість міг проголосувати? Я думаю, там були якісь технічні збої», - зазначив він.

При цьому Г.Москаль пояснив: «Коли домовлялися на Погоджувальній раді, це питання повинен був поставити спікер парламенту третім. Ну і всі прогавили - він поставив другим, секунду проголосували, і ніхто не зрозумів. Потім прозріли, що проголосували за те, за що не хотіли і проти чого хотіли боротися».

Як повідомляв УНІАН, 5 червня ВР прийняла в першому читанні законопроект «Про засади державної мовної політики», ініційований народними депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим і Вадимом Колесніченком.

У пояснювальній записці, зокрема, зазначається, що в разі прийняття законопроекту російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27).

За це рішення проголосували 234 із 248 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. «За» проголосували 187 народних депутатів від Партії регіонів, двоє членів фракції НУ-НС, 25 депутатів від КПУ, двоє - від Народної партії, шість членів групи «Реформи заради майбутнього» і 12 позафракційних депутатів.