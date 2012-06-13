У Страсбурзі почалося засідання Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, у ході дводенного засідання депутати Європарламенту та Верховної Ради України планують обговорити питання двосторонніх відносин України та Європейського Союзу, розвиток внутрішньополітичної ситуації в Україні та ЄС, а також майбутні парламентські вибори в Україні, їхній вплив на політичну ситуацію.

Крім того, депутати планують приділити увагу питанням економічної та секторальної співпраці, включаючи питання транзиту газу.

Планується, що у четвер, 14 червня з депутатами зустрінеться комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле.