У Страсбурзі почалося засідання Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС
20:21, 13 червня 2012Політика
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У Страсбурзі розпочинається 19-те засідання Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС.
Це уже 19 засідання
Як передає кореспондент УНІАН, у ході дводенного засідання депутати Європарламенту та Верховної Ради України планують обговорити питання двосторонніх відносин України та Європейського Союзу, розвиток внутрішньополітичної ситуації в Україні та ЄС, а також майбутні парламентські вибори в Україні, їхній вплив на політичну ситуацію.
Крім того, депутати планують приділити увагу питанням економічної та секторальної співпраці, включаючи питання транзиту газу.
Планується, що у четвер, 14 червня з депутатами зустрінеться комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле.
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