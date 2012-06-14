Депутати Чернівецької облради добиваються позачергової сесії заради двох питань

Як передає кореспондент УНІАН, про це на мітингу опозиції в Чернівцях під стінами облдержадміністрації повідомив голова фракції "Фронт змін", керівник обласної організації цієї партії Максим Бурбак.

За його словами, депутатам пропонують розглянути лише два питання - прийняття звернення до Верховної Ради про відміну прийнятих 5 червня у першому читанні "мовного" і "афганського" законів та звернення до Президента Віктора Януковича ветувати ці закони, якщо вони будуть прийняті в цілому і дійдуть до нього на підпис.

На мітингу, де зібралися представники усіх політичних партій-учасниць КОДу і небайдужі громадяни, наголошувалося, що сьогодні в Україні немає перешкод чи заборон для вільного розвитку мов національних меншин, зокрема і російської. Натомість у багатьох регіонах можна спостерігати наступ на українську мову, витіснення її з культурної, освітньої та інформаційної сфери, закриття українських шкіл, театрів, книгарень тощо.

«Держава має стати насамперед на захист української мови, укріплюючи її статус у сфері офіційного та ділового спілкування, інформаційного і культурного простору, інакше Україна ризикує втратити свою національну мову, втратити свою державність», - підкреслювали промовці.

За словами М.Бурбака, депутати опозиції планують зібрати 35 підписів - третину голосів, необхідних для скликання сесії. Саме ж засідання пропонують провести найближчої п`ятниці.

Як повідомив буковинський лідер "Фронту змін", під зверненням про скликання позачергової сесії є підписи представників усіх фракцій - "Фронту змін", "Батьківщини", "Свободи", "Нашої України" і навіть деяких депутатів від Партії регіонів.

За інформацією місцевих чернівецьких ЗМІ, підпис під зверненням поставив начальник обласного управління освіти і науки, член фракції ПР Михайло Бауер.