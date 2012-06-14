Бютівець: Азаров своєю мовою викликає сміх, а своїми діями – сльози

У компетенцію прем`єра Миколи Азарова не входить надання оцінок ставленню українського народу до справи екс-прем`єра Юлії Тимошенко.

Про це в коментарі Gazeta.uaсказав "бютівець" Андрій Сенченко.

Депутат вважає дурними заяви президента та прем`єра щодо Юлії Тимошенко. "Вони демонструють замовний характер усіх справ. Ці люди не розуміють, що роблять, і наскільки такі дії не сумісні із поняттями правосуддя та тим статусом, який вони отримали в силу трагічних для країни обставин. А весь світ це оцінює адекватно", - зауважив Сенченко.

"Бютівець" наголосив, що своїми заявами керівництво держави підтверджує, що в Україні не існує демократії, а країна котиться у прірву.

"Але я б звернув увагу на інше. Йде третій рік правління цією зграї. Азаров своєю поведінкою та мовою у всього українського народу вже викликає сміх. А своїми діями – сльози. Ось такі результати його правління", - зазначив він.