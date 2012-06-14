Євродепутати: за таких умов Тимошенко не зможе вилікуватися повністю
13:52, 14 червня 2012Політика
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В Юлії Тимошенко, яка проходить курс реабілітації у лікарні «Укрзалізниці» у Харкові, немає претензій до лікарів.
|Ребекка Хармс на брифінгу розповіла про зустріч з Тимошенко
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові після зустрічі з Ю.Тимошенко сказали депутати Європейського парламенту Ребекка Хармс і Вернер Шульц.
За словами Р.Хармс, під час зустрічі з Ю.Тимошенко були обговорені питання, пов’язані з умовами її тримання та лікування у клініці.
Р.Хармс підкреслила, що Ю.Тимошенко не висловлювала претензій до харківських лікарів, однак, на думку євродепутата, за таких умов, перебуваючи фактично в ув’язненні, Ю.Тимошенко не зможе вилікуватися повністю.
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