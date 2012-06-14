Євродепутати: за таких умов Тимошенко не зможе вилікуватися повністю

13:52, 14 червня 2012
Політика
1289 0

В Юлії Тимошенко, яка проходить курс реабілітації у лікарні «Укрзалізниці» у Харкові, немає претензій до лікарів.  

Ребека Хармс

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові після зустрічі з Ю.Тимошенко сказали депутати Європейського парламенту Ребекка Хармс і Вернер Шульц.

За словами Р.Хармс, під час зустрічі з Ю.Тимошенко були обговорені питання, пов’язані з умовами її тримання та лікування у клініці.

Р.Хармс підкреслила, що Ю.Тимошенко не висловлювала претензій до харківських лікарів, однак, на думку євродепутата, за таких умов, перебуваючи фактично в ув’язненні, Ю.Тимошенко не зможе вилікуватися повністю.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter