Депутат Європарламенту: Обвинувачення Тимошенко є абсурдними

Співголова фракції зелених у Європейському парламенті Ребекка Хармс наполягатиме на проведенні Європейським Союзом перевірки матеріалів кримінальних справ, порушених проти екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Я зараз буду наполягати на тому, щоб Європейський Союз перевірив всі документи, що стосуються справ Тимошенко», - сказала Р.Хармс.

При цьому євродепутат підкреслила, що обвинувачення Ю.Тимошенко у перевищенні службових повноважень під час укладення газових угод з Росією є абсурдними. Р.Хармс послалася, зокрема, на висновки колишнього генерального прокурора Данії, який провів аналіз цієї справи.

«Він сказав, що ця справа не мала би ніяких шансів у Європейському Союзі, а тих звинувачень, які були висунуті проти неї, навіть не вистачило б для того, щоб відкрити кримінальну справу», - додала Р.Хармс.

На думку євродепутата, чинна влада України вже зрозуміла, що йде «хибним шляхом» у газовій справі, тому зараз з’являються нові звинувачення на адресу Ю.Тимошенко.