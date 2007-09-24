Луценко закликає перевірити законність приватизації багатьох об’єктів

Лідер блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО вважає за доцільне перевірити законність приватизації деяких об’єктів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Ми не закликаємо до складання списку реприватизації… Проте, обов’язково перевіримо законність приватизації, оскільки… у нас є сумніви щодо законності приватизації багатьох об’єктів в Україні», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він зауважив, що цю роботу мають провести Генеральна прокуратура та Міністерство внутрішніх справ України.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, ніяких питань не буде, якщо приватизація була здійснена законно.

Лідер НУ-НС висловив переконання, що силовими відомствами мають керувати цивільні політики.