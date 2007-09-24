Чи домовляться БЮТ і НУ-НС про єдиного кандидата на мера Києва? (опитування)

У разі проведення дострокових виборів мера Києва, блоки Юлії Тимошенко і «Наша Україна – Народна самооборона» не зможуть висунути єдиного кандидата на цю посаду.

Про це свідчать результати експертного опитування, проведеного Агентством моделювання ситуацій, які має в своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, експертам пропонувалося оцінити вірогідність висунення єдиного кандидата від двох «помаранчевих» блоків, а також спрогнозувати можливі кандидатури на посаду мера столиці від інших політичних сил.

Згідно з результатами опитування, найвірогіднішою кандидатурою від БЮТ експерти називають Миколу ТОМЕНКА. В той же час, деякі експерти вважають, що в результаті проведення політичних консультацій, таким кандидатом може стати й Віталій КЛИЧКО. Що ж до блоку НУ-НС, то переважна більшість експертів вважає, що кандидатом від цієї політичної сили стане Юрій ЛУЦЕНКО. Правда, деякі з них заявили про можливість балотування від НУ-НС Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА.

Щодо Партії регіонів думки експертів розділилися майже порівну. Незначна більшість вважає, що Партія регіонів на можливих дострокових виборах підтримає діючого мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. В той же час, майже половина опитаних експертів вважає, що «регіонали» здатні висунути власного кандидата – народного депутата Василя ГОРБАЛЯ. Що ж до гіпотетичного кандидата від Блоку Литвина, опитані експерти були одностайні - ним стане Віктор ПИЛИПИШИН.

***У ході опитування було опитано 23 політологи, політтехнологи і журналісти, серед яких - представники провідних аналітичних структур, профільних кафедр Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, Національного університету «Києво-Могилянська академія», а також провідних ЗМІ.