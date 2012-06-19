ПР має твердий намір прийняти закони про мови та недоторканність до виборів
Партія Регіонів не збирається змінювати свою передвиборчу стратегію в парламенті: прийняття закону про мовну політику і скасування депутатської недоторканності будуть основними її пріоритетами.
Днями голова Верховної Ради Володимир Литвин виступив із заявою, що зміни до Конституції, якими буде скасовано недоторканність, нинішнім скликанням парламенту прийняті не будуть, пише Сегодня.
«Навіть якщо 5 липня законопроект буде проголосований і направлений до Конституційного суду, то до виборів ухвалити остаточне рішення у вигляді закону, під яким буде підпис Президента, - це неможливо», - заявив Литвин. За словами спікера, на останній для ВР сесії зміни до Конституції приймати не можна.
Проте регіонали стверджують, що можна, стверджуючи, що нинішній законопроект ще в 2010-м подавався в КС, а значить 5 липня його проголосують попередньо, а на останній сесії - в цілому.
Також вчора погоджувальна рада ВР прийняла рішення 20 червня проголосували за ще один законопроект - про скасування недоторканності депутатів, президента і суддів, внесений опозицією. Якщо голосів вистачить, його відправлять до КС. Втім, цей законопроект навряд чи пройде: КС ще два роки тому прийняв рішення про те, що з президента недоторканність знімати не можна.
Як ми і писали, до порядку денного нинішнього тижня закон про мовну політику не внесли. За словами Чечетова, він буде голосуватися в цілому в перший тиждень липня. Литвин учора заявив, що депутати вже запропонували 447 поправок до законопроекту, і очікує, що до кінця нинішнього дня (сьогодні - останній термін подання поправок) їх буде близько тисячі. Опозиція запевняє, що цього разу проголосувати за законопроект не дасть.