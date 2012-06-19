Власенко: Стан Тимошенко не можуть визначати «люди в білих халатах з Банкової»

Про це заявив захисник екс-прем’єра Сергій Власенко, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

«Стан здоров‘я Юлії Тимошенко не може визначатися невідомими медичними комісіями. Інформацію про реальний стан здоров‘я екс-прем‘єр-міністра можуть надати лише ті фахівці, які організовують її лікування. А це – спеціалісти клініки «Шаріте». Що таке медична комісія, сформована за наказом з Банкової, і яке вона має відношення до інформації про стан здоров‘я та хід лікування, нам не зрозуміло», - наголосив С.Власенко.

Він також пояснив, що законодавство по-різному регламентує участь людини в суді першої інстанції та під час розгляду касаційної скарги.

«Якщо присутність у суді першої інстанції обов‘язкова, то касація може розглядатися без участі Юлії Тимошенко», - наголосив він.

Захисник нагадав, що Ю.Тимошенко, аби унеможливити спекуляції щодо розгляду касаційної скарги у Вищому спеціалізованому суді, написала відповідну заяву з вимогою розглянути касацію за її відсутності.

За словами захисника, копії заяви спрямовані до Вищого спеціалізованого суду, ГПУ.

«Однак нам достеменно відомо, що головна мета влади - затягнути розгляд касаційної скарги. Режим Януковича створює штучні перепони для розгляду справи у Європейському суді з справ людини, оскільки знає, що справа проти Юлії Тимошенко сфабрикована, а Європейський суд ухвалить справедливе рішення», - зазначив С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, суддя Київського районного суду Харкова викликає Ю.Тимошенко 25 червня до суду для участі у судовому процесі в справі ЄЕСУ.

Зокрема, як поінформували в ДПтСУ, керівництво колонії в Харкові, в якій відбуває покарання екс-прем’єр, отримало листа з викликом Ю.Тимошенко до суду на 25 червня на засідання у справі ЄЕСУ.

Пенітенціарна служба також повідомляє, що у зв'язку з проблемами зі здоров'ям, які має Ю.Тимошенко, комісія МОЗ Україна рекомендував створити належні умови для перебування екс-прем'єра в приміщенні суду.