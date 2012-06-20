Мовний законопроект побив рекорд за кількістю поправок

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час комітетських слухань щодо даного законопроекту повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань культури та духовності Володимир Яворівський.

«Абсолютний рекорд, який міг бути, і це говорить про увагу депутатів, бо до цього законопроекту надійшло понад 2 тисячі поправок», - сказав В.Яворівський.

При цьому він наголосив, що автори цього законопроекту - народні депутати від Партії регіонів Сергій Ківалов та Вадим Колесніченко - самі внесли 52 поправки, та ще 10 представників більшості також висловили свої пропозиції.

Решта додав В.Яворівський – це поправки опозиції.

«Комітет буде їх опрацьовувати, і ви самі розумієте, що це колосальна робота. Завтра-післязавтра ми почнемо працювати над цими поправками», - наголосив він.

За словами В.Яворівського, комітет працюватиме над підготовкою законопроекту до другого читання відповідно до Регламенту ВР.