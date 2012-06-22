Депутати ініціюють перенесення праху Коновальця в Україну

Таке рішення було ухвалено депутатами Жовківської районної ради під час сесійного засідання 19 червня, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної організації ВО „Свобода”.

„На сесії Жовківської районної ради з ініціативи «свободівців» депутати ухвалили рішення розмістити на фасаді адмінбудинку РДА та районної ради банери із зображенням Євгена Коновальця та Степана Бандери з нагоди Року УПА на Львівщині», - йдеться в повідомленні.

За даними «Свободи», лише один депутат утримався від голосування, аргументуючи це тим, що, «мовляв, не годиться на будинку державної адміністрації вивішувати будь-чиї портрети, а тим більше Коновальця та Бандери, до яких так неоднозначно ставляться поляки, з якими співпрацює Жовківський район”.

Крім того, у облорганізації „Свободи” поінформували, що Жовківська районна рада також вирішила ініціювати перенесення праху Є.Коновальця з кладовища у м. Ротердам в Нідерландах на батьківщину провідника ОУН до с. Зашкова Жовківського району Львівщини.