Ківалова і Колесніченка пропонують позбавити громадянства

Про це він заявив у прямому ефірі «5 каналу», говорячи про дії на захист української мови та проти мовного законопроекту.

«Що стосується конкретних провокаторів і шахраїв – то це перші кандидати на позбавлення українського громадянства. І це теж потрібно законодавчо передбачати», - заявив В.Наливайченко.

«Ті, хто зазіхають на українську Конституцію, на територіальну цілісність і незалежність – потрібно передбачати санкції у законодавстві і відправляти їх туди, звідки вони приїхали, тобто на Лубянку», - сказав В.Наливайченко.

На його думку, опозиції потрібно не соромитися говорити про монополію української мови у нашій державі. «Потрібно не соромитися говорити про монополію української мови і української культури в цій державі», - наголосив В.Наливайченко.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект «Про засади державної мовної політики», ініційований народними депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим і Вадимом Колесніченком.

У пояснювальній записці, зокрема, наголошується, що у разі ухвалення законопроекту російська мова стане регіональною у 13 адміністративно-територіальних одиницях України з 27-ми.