У міліції обурюються, мовляв, Ар'єв «піариться за їхній рахунок»

Про це йдеться у повідомленні Відділу зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м. Києві щодо інформації на сайті Інтернет-видання «Українська правда» про те, що «у МВС розслідують факт закладання бомби на набережній у Києві і пов'язують депутата від НУНС Володимира Ар'єва із людьми причетними до цього. Такий висновок можна зробити з запису В.Ар'єва у його Facebook».

В повідомленні правоохоронних органів зазначається, що слідчім відділом Голосіївського райуправління міліції розслідується кримінальна справа за фактом хуліганства, яке мало місце о 23:55 16 червня 2012 року по вул. Горького. Тоді, під час з’ясування дорожньої ситуації, між двома водіями стався інцидент, під час якого один з учасників отримав тілесні ушкодження. Для повного та всебічного з’ясування обставин проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх осіб, які мають причетність до вказаної пригоди.

Відділ зв’язків з громадськістю заявляє, що всі слідчі дії по розслідуванню цієї кримінальної справи проводяться виключно у рамках чинного законодавства.

«22 червня працівник міліції мав бесіду з особою, яка може володіти інформацією по зазначеній справі. Після чого з’явився допис на сайті «Української правди» з посиланням на народного депутата. Таким чином, мусимо констатувати, що народний депутат України, даними щодо участі якого у вказаному інциденті та у будь-якому іншому інциденті на території міста Києва слідство наразі не володіє, лише вживає заходів по приверненню уваги до власної персони. Чи намагається перешкоджати слідству встановити істину по справі?”, - заявляють у столичному міліцейському главку.

“Керівництво столичної міліції звертається до шановного народного депутата України з проханням, якщо він дійсно володіє інформацією щодо зазначеного інциденту, надати дані слідчому, а якщо ні, не перекручувати об’єктивну інформацію та не використовувати роботу міліції на підвищення власного іміджу”, - зазначається в повідомленні.