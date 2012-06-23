У Севастополі зібрали підписи на підтримку закону про мовну політику
У Севастополі в рамках акції «Ми хочемо говорити рідною мовою» активісти Партії регіонів зібрали понад 57 тисяч підписів на підтримку законопроекту «Про засади державної мовної політики».
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі міської організації Партії регіонів.
Як стверджує одна з учасниць акції, член Партії регіонів Валентина Шипігузова, «люди підтримують нас, їм небайдужа доля російської мови в місті».
За її словами, «особливо переживають літні люди, які просто не можуть дивитися телепередачі й слухати радіо українською мовою, – вони її не розуміють. Люди не можуть навіть прочитати анотацію до ліків».
Як сказала В.Шипігузова, активно підтримують акцію й молоді люди, для яких важливо мати можливість здобути освіту рідною мовою.
Всього в чотирьох районах міста встановлено 19 наметів, в яких активісти партії збирають підписи на підтримку законопроекту про мовну політику.
Як повідомляв УНІАН, збір підписів активісти Партії регіонів у Севастополі почали 12 червня. Акція триватиме до 2 липня.