Зять Тимошенко не зійшовся у поглядах з тещею?

В Інтерфаксі відбулася прес-конференція Євгенії Карр і Шона Карра, присвячена виходу нового кліпу про українських шахтарів.

Я якось читала про те, як вперше Джекі Кеннеді провела для преси екскурсію по Білому Дому. Трансляцію цієї екскурсії чекала вся Америка, а біографи першої леді потім написали, що вона вела її сухо, голосом великої дівчинки. Женя Тимошенко-Карр, розповідаючи про проекти чоловіка, здавалося, робила це вимушено і говорила тоном і голосом втомленого великовельможного тінейджера. Котрий знає, що зараз почнуться дурні запитання. Запитання і справді розпочалися, але перед тим, як про це розповісти, хочу зробити комплімент Шону Карру. У нього вийшов відмінний кліп про шахтарів, високий, можливо, перший зразок соціального мистецтва в Україні. Вже після прес-конференції в офісі я проглядала прихоплений диск і дивувалася і емоційній напрузі, і естетичній завершеності, продуманості кожної деталі. У цьому чорно-білому кліпі (зйомки проходять в якомусь світлому без надмірностей виставковому центрі) вони спробували зрозуміти, що бачить шахтар, якому не доля повернутися з тунелю, крізь обличчя дружини і дитини, а декількома миттєвостями пізніше – з крупно показаної фотографії зникає його зображення. Або ось шахтар умивається, схиляючись над долонями з водою, а потім крупним планом тільки - долоні, в яких не вода, а вугілля.

А потім до Шона приєднується хор шахтарів (Женя сказала, що вони підключили справжнісіньких автентичних шахтарів, виявляється, на шахті є свій хор). Загалом, усім журналістам, які коли-небудь спускалися в шахту, це сподобалося. Не знаю, кому дякувати за сильні враження – зятю чи тещі, але у будь-якому випадку - молодціі. А зараз про запитання.

- Шоне, кліп чудовий, але така музика в Україні не продається. На що ви утримуєте свою прекрасну дружину? – поцікавилися ми.

Женя Карр переклала чоловікові запитання, другу його частину вона переклала так: яким чином ти мене підтримуєш?

- Так, запитання... чоловіче таке запитання, - полестила мені Женя Карр.

Почувши його, очі Шона округлилися, але Женя стала відповідати, здається, не дочекавшись його відповіді.

- У Шона бізнес в Англії. Ви можете звернутися в податкові органи Великобританії, і вам дадуть повний звіт про його доходи.

Трохи пізніше доньку Юлії Тимошенко запитали про те, який бізнес у неї.

- Я займаюся залученням інвестицій, - неохоче сказала вона, автоматично зміцнивши загальний сумнів у тому, що вона здатна щось залучити. - Девелоперськими проектами.

- У скільки обійшовся кліп? – безпосередньо запитали її.

- Ціни київські, але нам допомагали люди, пов`язані з музикою більше, ніж з політикою. Хто заважав зробити такий продукт Партії Регіонів, якій ці проблеми повинні були бути близькі? – відповіла Женя.

Цікавий момент: на прес-конференції виступив Майк, член групи Шона Карра. Він сказав, що їм вдалося зрозуміти настрій українських шахтарів, тому що вони з Шоном родом зі східного регіону Англії, вони пам`ятають, як Маргарет Тетчер закривала шахти Шеффілда, а шахтарі Донбасу допомагали братам з Шеффілда. Цікаво, що буквально кілька днів тому Юлія Тимошенко зустрічалася з цією Маргарет Тетчер, яка закривала шахти. А сьогодні її зять оспівує долю шахтарів, "натхненний" долею англійських гірників.

- Скажіть, а ви не хочете зняти такий кліп про українське село? – в`їдливо запитав хтось з журналістів.

Шон відповів, що не збирається. Але потім хтось з членів групи продовжив, що вони можуть зняти тільки те, що їх зачепить. І якщо їх зачепить, якщо буде поштовх, то вони готові працювати над будь-якою сферою і сторінкою суспільного життя.

Євгенія Карр переконувала, що кліп не пов`язаний з виборами, що задум народився ще в 2006 році. Але ніхто не повірив, що він не приурочений до виборів.

Скоро кліп з`явиться на всіх українських телеканалах. І, зрозуміло, він хоч трохи, але зможе зачарувати покоління чотирнадцяти-п`ятнадцятирічних підлітків, які до моменту президентських виборів вже одержать паспорт і зможуть проголосувати. За одну привабливу жінку, яка заглядає на дискотеки в латаних джинсах, а зять якої продукує цікаву музику.

Маша Міщенко