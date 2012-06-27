Опозиція хоче створити комісію, щоб захистити Конституцію від Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час круглого столу з обговорення програми об’єднаної опозиції «Конституція України: чи необхідні зміни?» завив голова Ради Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк.

«Опозиція пропонує і вимагає створити Тимчасову спеціальну комісію з питань захисту конституційного ладу», - сказав А.Яценюк.

Він наголосив, що основний мотив створення цієї комісії – зобов’язати всі гілки влади виконувати чинну Конституцію.

Крім того, додав А.Яценюк, ця комісія має ліквідувати фактично створену монархію Президента України Віктора Януковича.

Він наголосив, що за останні роки парламент ухвалив такі зміни до діючого законодавства, які зовсім не відповідають Конституції.

Водночас у проекті постанови про утворення спецкомісії вказано, що ТСК має внести на розгляд парламенту проект закону про скасування деяких законів України, положення яких суперечать Конституції та створюють дисбаланс між гілками влади на користь Президента.

А.Яценюк також наголосив, що спецкомісія до завершення повноважень ВР поточного скликання має підготувати концепцію основних змін до Конституції України, що відобразять основні засадничі принципи демократичного ладу і правової держави.

«Концепція має бути винесена на всенародне обговорення для того, щоб на підставі цієї концепції наступний парламент і, хотів би, щоб це був наступний Президент, приймали рішення про те, яким чином буде виписана нова Конституція», - сказав А.Яценюк.