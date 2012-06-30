Бютівець почув, що у США обговорюють можливість невизнання виборів в Україні

Про це заявив народний депутат України з фракції «БЮТ – Батьківщина» Остап Семерак, повідомили УНІАН у прес-службі Партії Реформи і Порядок.

«Перебуваючи тут, у США, спілкуючись із політиками, я відчув, що вони дуже стурбовані майбутніми парламентськими виборами в Україні з точки зору їх демократичності і, зрештою, питанням визнання цих виборів. Обговорюється процедура їх визнання демократичними і дійсними чи недемократичними», – сказав парламентарій.

За його словами, «участь у виборах лідерів опозиції, які зараз знаходяться в ув’язненні – це є одне з питань, від яких залежить наступне визнання виборів».

О.Семерак підкреслив, що з боку США «буде дуже серйозна увага» до виборчого процесу в Україні.