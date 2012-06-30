Кличко впевнений, що український виборець навчився відрізняти брехню від правди

Про це заявив лідер партії «УДАР» Віталій Кличко на прес-конференції у Броварах Київської області, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

В.Кличко вважає, що зростання рейтингу партії спонукає конкурентів вдаватися до нечесних і некоректних методів боротьби, тому «УДАР» сьогодні обливають брудом чи не найбільше з усіх політичних сил.

«Я знаю, що в багатьох містах на Київщині, та й в інших регіонах, розкидають і роздають брудні листівки, показують якісь брехливі фільми. Якщо влада робить такі речі – вона навіть допомагає нам. Люди бачать весь цей бруд і розуміють, що це фальшивки», – сказав В.Кличко журналістам та продемонстрував листівку, яку розповсюдили у містах Київської області напередодні його приїзду. В.Кличко також зазначив, що подібні листівки ідентичного змісту розповсюджуються в інших містах України напередодні візитів туди політика.

«Ті, хто це робить, показують людям своє справжнє обличчя і те, на що здатні – лише лити бруд і витрачати гроші на бігборди, рекламу і фальшивки. Переконаний, на рейтинги партії «УДАР» ця брудна кампанія ніяк не вплине, бо український виборець навчився відрізняти брехню від правди», – сказав політик.

В.Кличко жорстко розкритикував подібні брудні методи ведення виборчої кампанії. Політик вважає, що нинішня виборча кампанія за кількістю брудних технологій може перевершити вибори 2002-2004 року, коли чорний PR широко застосовувався різними таборами проти опонентів. При цьому В.Кличко наголосив, що партія «УДАР» «не збирається переймати цей сумнівний досвід і витрачати ресурси для вигадок та обпльовування опонентів і конкурентів». «Це не наші методи. Ми орієнтовані на європейську політичну культуру і будемо агітувати за себе, а не розповідати про інших», – зауважив В.Кличко.

Як зазначили у прес-службі «УДАРу» під час поїздок на Київщину В.Кличко зустрічається з громадами міст і представляє претендентів в кандидати в мажоритарних округах, яких партія пропонує до громадського обговорення. «Ми презентуємо претендентів і готові зняти їхні кандидатури, якщо кандидат від іншої опозиційної сили матиме вищу підтримку людей за результатами дослідження. Тільки так ми зможемо перемогти провладних кандидатів, за якими стоїть шалений адміністративний і фінансовий ресурс. Сподіваюся, наші колеги по опозиції це розуміють і все ж таки підтримають нашу позицію. І люди розумітимуть, що обиратимуть тих кандидатів, яких знають і які мають авторитет, а не тих, про кого кулуарно домовилися партійні вожді», – сказав В.Кличко.