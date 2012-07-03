Парламентська опозиція хоче вибити собі небувалі повноваження

Проект закону "Про внесення змін до закону" Про регламент Верховної Ради"" підготував і вніс до парламенту народний депутат Гарегін Арутюнов (фракція "БЮТ-Батьківщина"). Він запропонував доповнити закон про регламент низкою статей, в яких закріпити права парламентської більшості та опозиції, а також організаційно-правові основи їх діяльності, повідомляє Коммерсант-Україна.

Слід зазначити, що в разі прийняття запропонованих поправок опозиція отримає небувалі до цього повноваження у Верховній Раді. Зокрема - першочергове право вибору посад голів парламентських комітетів, у віданні яких знаходяться питання бюджету, організації діяльності ВР, свободи слова та інформації, соціальної політики, охорони здоров'я, науки та освіти, судочинства, законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби з організованою злочинністю і корупцією, прав людини. За опозицією також пропонується закріпити посади перших заступників голів у комітетах, які очолять представники більшості. Крім того, законопроект надає опозиції право на призначення голови Рахункової палати, омбудсмана, а також по одному представнику до складу Конституційного Суду, Вищої ради юстиції та Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Обговорення законопроекту бютівця Гарегіна Арутюнова парламентський комітет з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності ВР призначив на середу. Правда, шанси на позитивну оцінку у документа невисокі, відзначає видання. "За запропонованими нормами проглядається зацікавленість лідерів конкретних політичних сил, - заявив глава комітету Володимир Макеєнко (Партія регіонів). - Я запропонував восени написати новий регламент і отримав підтримку всіх членів комітету. Нам потрібно забути про стовідсоткову партійну систему та врахувати, що в наступному парламенті 226 депутатів будуть мажоритарниками ".