ПР: Секретаріат і СБУ спільно створюють механізм безпрецедентних фальсифікацій

У Партії регіонів вважають, що Секретаріат Президента і Служба безпеки України спільно створюють механізм безпрецедентних фальсифікацій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, зокрема, голова Комітету з питань правової політики Верховної Ради України 5-го скликання Григорій ІЛЛЯШОВ вважає, що «сьогодні СБУ, яка перебуває під контролем Секретаріату Президента, фактично відкрито втручається в хід передвиборної кампанії, виступаючи на стороні певної політичної сили».

За його словами, «під виглядом перевірок списків виборців співробітниками Служби безпеки фабрикуються кримінальні справи з метою залякування членів виборчих комісій, щоб зробити їх «більш згідливими» в день голосування». Одним із таких останніх випадків, сказав Г.ІЛЛЯШОВ, стало порушення кримінальної справи щодо нібито несанкціонованих дій з інформацією, оброблюваною в ЕОМ, службовців Маріупольської міськради і робочої групи зі складання виборчих списків.

«Замовний» характер подібних перевірок очевидний, підкреслив Г.ІЛЛЯШОВ, оскільки проводяться вони виключно на південному сході країни, де «виборчі перспективи «помаранчевого» табору вкрай песимістичні». В той же час, зазначив він, мільйони «мертвих душ» у Західній Україні не викликають чомусь у підлеглих пана НАЛИВАЙЧЕНКА ні праведного гніву, ні службового завзяття».

При цьому, підкреслює Г.ІЛЛЯШОВ, вельми показовою виглядає та злагодженість дій, з якою Президент і повністю підконтрольні йому спецслужби створюють механізм безпрецедентних фальсифікацій.

З одного боку, за словами Г.ІЛЛЯШОВА, Глава держави блокує створення електронного реєстру виборців, покликаного виключити будь-які передумови для підтасовувань, а також добивається через Конституційний Суд можливості участі у виборах паспортів «заробітчан», які знаходяться в день голосування за кордоном.

З іншого боку, «кишенькове» керівництво СБУ, перевищуючи повноваження й зневажаючи Конституцію, дає команду своїм підлеглим здійснювати каральні «рейди» по «неблагонадійних» областях, зазначає політик.

При цьому, підкреслює Г.ІЛЛЯШОВ, «автори» даної авантюри, мабуть, розраховують на те, що війна, як мовиться, все спише, й у разі досягнення необхідного результату все скоєне ними під час виборів можна буде легко повернути в небуття».

В зв`язку з цим Г.ІЛЛЯШОВ заявляє, що Партія регіонів не дозволить перетворити виборчий процес на фікцію.

«Ми не дамо залякати виборців і вкрасти їхні голоси. В Україні пануватиме Конституція й правда, а не свавілля й вседозволеність», - заявляє представник Партії регіонів.

За його словами, ті, хто сьогодні готує передвиборні махінації, після 30 вересня зможуть особисто оцінити всю мудрість власного передвиборного слогану про закон, який єдиний для всіх.