Голова львівських регіоналів просить не рахувати його голос за закон про мови

Про це повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата П.Писарчука.

„Народний депутат України Петро Писарчук не брав участі у сьогоднішньому голосуванні щодо проекту закону про засади державної мовної політики, оскільки під час голосування був відсутній у залі сесійних засідань Верховної Ради України, що підтверджують дані письмової реєстрації”, - наголошується у повідомленні.

Як інформує прес-служба депутата-„регіонала”, П.Писарчук звернувся із заявою до голови Верховної Ради України Володимира Литвина „з проханням вилучити його голос «за» із результатів голосування проекту закону про засади державної мовної політики”.

П.Писарчук просить також В.Литвина оголосити заяву про відкликання його голосу із результатів голосування, - зазначається у повідомленні.

П.Писарчук – член фракції Партії регіонів у ВР, голова Львівської обласної організації Партії регіонів.