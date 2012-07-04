ЗМІ: Ідеолог Банкової придивлявся до мітингу під Українським домом (відео)
08:20, 04 липня 2012Політика
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Біля акції на захист української мови під Українським домом був неодноразово помічений позаштатний радник глави адміністрації президента Сергія Льовочкіна Ігор Шувалов.
Шувалова помічено біля мітингарів
Вперше він заявився під Українським домом близько 22.50, повідомляє Українська правда.
Він пройшовся по майданчику перед Українським домом. Дійшов до кабелів, які прокладені на майданчику для забезпечення трансляції прес-конференцій президента. Коли побачив, що до нього прикута увага журналістів, швидко покинув площу біля Українського дому.
Після цього Шувалов періодично з’являється біля мітингарів.
Як відомо, у середу в Українському домі має відбутися підсумкова прес-конференція президента Віктора Януковича.
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