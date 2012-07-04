ЗМІ: Ідеолог Банкової придивлявся до мітингу під Українським домом (відео)

Вперше він заявився під Українським домом близько 22.50, повідомляє Українська правда.

Він пройшовся по майданчику перед Українським домом. Дійшов до кабелів, які прокладені на майданчику для забезпечення трансляції прес-конференцій президента. Коли побачив, що до нього прикута увага журналістів, швидко покинув площу біля Українського дому.

Після цього Шувалов періодично з’являється біля мітингарів.

Як відомо, у середу в Українському домі має відбутися підсумкова прес-конференція президента Віктора Януковича.