«Беркут» відтіснив депутатів від службового входу в Український дім
10:44, 04 липня 2012Політика
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Бійці спецпідрозділу «Беркут» відтіснили народних депутатів та тих, хто протестує проти ухвалення мовного закону, від службового входу Українського дому.
Беркут під Українським домом. Фото з Facebook
Як передає кореспондент УНІАН, міліція витіснили мітингувальників від службового входу, вивільнивши проїзд для Президента.
Міліція продовжує тиснути і далі на натовп людей.
Як відомо, за декілька хвилин сюди має приїхати Президент України Віктор Янукович для проведення прес-конференції.
Міліція зробила живий ланцюг біля в’їзду до Українського дому.
Тривають сутички, в яких, зокрема беруть участь журналісти.
Над натовпом кидають шоломи беркутівців.
Учасники мітингу співають Державний гімн України.
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