«Беркут» відтіснив депутатів від службового входу в Український дім

Як передає кореспондент УНІАН, міліція витіснили мітингувальників від службового входу, вивільнивши проїзд для Президента.

Міліція продовжує тиснути і далі на натовп людей.

Як відомо, за декілька хвилин сюди має приїхати Президент України Віктор Янукович для проведення прес-конференції.

Міліція зробила живий ланцюг біля в’їзду до Українського дому.

Тривають сутички, в яких, зокрема беруть участь журналісти.

Над натовпом кидають шоломи беркутівців.

Учасники мітингу співають Державний гімн України.