Ющенко радить опозиції визнати поразку і здати мандати

Про це він сказав, коментуючи ухвалення парламентом закону про основи мовної політики, повідомляє прес-служба партії.

«Вважаю, що представники об’єднаної опозиції, бездіяльність яких уже не вперше зробила можливим прийняття антиукраїнських законів, мають скласти свої депутатські повноваження, оскільки вони не впоралися з місією, покладеною на них виборцями», - заявив В.Ющенко.

За його словами, люди, які вийшли на акцію протесту, проявили більший патріотизм і мужність, ніж політики. На його переконання, сьогодні уся надія на справжніх українських патріотів, які «зупинять демонтаж Української держави».

В.Ющенко переконаний, що прийняття закону про мови у редакції Партії регіонів несе реальні загрози для єдності країни.

На його переконання, єдина державна мова – це гарантія національної безпеки, збереження територіальної цілісності, національної свідомості та історичної пам’яті нашого народу.

«Лише маючи єдиний мовний та культурний простір, нація отримує імунітет від недружніх впливів ззовні. Більше того, лише така єдність дає нації змогу на звершення – соціальні, економічні, гуманітарні. Без єдності творча енергія губиться на розбрат, а гору бере чужий недружній інтерес», - заявив В.Ющенко.

Він зазначив, що голосування по цьому законопроекту було фактично сфальсифіковане й відбулося в обхід регламенту і комітетів Верховної Ради. «Це позбавляє цей документ будь-якої легітимності як в очах українців і всього світу, так і в юридичному плані. Тому вважаю, що проголосований таким чином документ у жодному разі не може бути підписаний Президентом України. Це остаточно підірве довіру до влади з боку українців та стане початком розколу для нації», - впевнений В.Ющенко.

Він зауважив, що йому б дуже хотілось би, щоб ця акція не була одноразовим сплеском справедливого гніву, викликаним емоційною реакцію на закон, а стала поштовхом, який дасть життя і енергію новому руху за демократію в Україні, що убезпечить нас від повторення подібної ситуації в майбутньому.

«Тому переконаний, що прийняття мовного закону Колесніченка- Ківалова – не привід для того, щоб опускати руки. Це стимул до об’єднання всіх проукраїнських патріотичних сил для того, аби спільними зусиллями зробити так, щоб в українській державі була й українська влада», - сказав В.Ющенко.