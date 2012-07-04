У Донецьку вимагають позбавити Колесніченка і Ківалова громадянства

Сьогодні в Донецьку, біля будівлі обласної державної адміністрації, пройшов мітинг на захист української мови у зв`язку «з шахрайським прийняттям Верховною Радою Закону України «Про засади державної мовної політики», на якому учасники акції висловили вимогу позбавити українського громадянства народних депутатів Вадима Колесніченка та Сергія Ківалова.

Як передає кореспондент УНІАН, понад 100 чоловік прийшли на акцію під національними прапорами України, а також прапорами партій «Фронт Змін», «Руху», «УДАРу», «Свободи», «Громадянської позиції», «Нашої Україною», БЮТ. Мітингувальники тримали плакати: «Мови нема, країна - в`язниця», «Геть з України, російські окупанти! Громадяни України, захистимо українську мову - мову єднання громадян України!», «Я хочу розмовляти українською мовою».

Виступаючі засудили «злодійське, в порушення всіх норм депутатської етики, прийняття Верховною Радою так званого закону про мови, покликаного знищити українську мову, зруйнувати духовний фундамент нації».

Заступник Донецької обласної організації ім. Т. Шевченка «Просвіта» Марія Олійник нагадала, що в даний час навіть у громадському транспорті Донецька зупинки оголошуються тільки двома мовами - російською та англійською, тому, запитавши у мітингувальників, «яку мова потрібно захищати тут, в Донбасі?», закликала - захищати українську.

Виступи учасників акції періодично супроводжувалися скандуванням закликів: «Банду - геть!» І «Слава Україні! Героям - слава! ».

У своїй резолюції учасники мітингу вимагають від народних депутатів, «які ідентифікують себе, як опозиція, негайно опротестувати» прийнятий закон про мови; від Володимира Литвина вимагають «не підписувати і не подавати на підпис Президенту» даний закон. Від Віктора Януковича учасники акції вимагають заветувати «ганебний закон, який знищує українську державність». В останньому пункті резолюції мітингувальники вимагають позбавити українського громадянства авторів цього закону - В. Колесніченка і С. Ківалова.

Резолюцію, підписану учасниками акції, поштою відправили до Києва Президенту.