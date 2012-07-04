У ВР «з боєм» зареєстрували постанову, яка блокує підписання мовного закону

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської партійної організації «ВО «Батьківщина» .

Народні депутати України Юрій Одарченко та Степан Курпіль зареєстрували постанову, якою пропонується скасувати рішення парламенту щодо прийняття мовного закону.

Як зазначають депутати, реєстрація проекту постанови виявилася досить складною через розпорядження керівництва ВР повертати всі мовні проекти народним депутатам без реєстрації.

«Тільки ввечері ми «з боєм» зареєстрували постанову, яка блокує підписання мовного закону. І це стало можливим внаслідок відставки голови та заступника голови Ради. Втративши «керівний вплив», співробітники Апарату згадали про те, що вони є українцями і зареєстрували наш проект постанови, а також інші постанови з «мовного» питання, які були внесені Арсенієм Яценюком, Миколою Томенком, Сергієм Сасом та Юрієм Кармазіним» - повідомив Ю. Одарченко.

Депутати стверджують, що тепер голова ВР Володимир Литвин має всі законні підстави не підписувати Закон «Про засади державної мовної політики» відповідно до статті 48 Регламенту Верховної Ради України. За цією нормою у разі, якщо народний депутат України вніс пропозицію про скасування рішення, голова ВР не має права підписувати закон до моменту повторного його розгляду.

Законопроект зареєстрований за номером 9073-П4.

Після голосування у вівторок, 3 липня, Закону України «Про засади мовної політики», народний депутат Юрій Одарченко одразу подав до ВР текст невиголошеного виступу, який, відповідно до Регламенту ВР, є підставою для розгляду проекту постанови про скасування прийнятого закону.