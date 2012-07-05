Акції проти "мовного закону" відбуваються в багатьох містах України

Біля Житомирської облдержадміністрації розпочалася безстрокова акція Об’єднаної опозиції на захист української мови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Житомирі повідомив керівник Житомирського регіонального виборчого штабу Об‘єднаної опозиції «Батьківщина» Геннадій Зубко.

«Сьогодні ми розставили у Житомирі протестні намети на Майдані Корольова та під стінами облдержадміністрації. Тут діє інформаційний центр, який роздає звернення громадянам і надає консультації щодо сьогоднішніх дій під стінами Українського дому в Києві», - зазначив у коментарі УНІАН керівник Житомирського регіонального виборчого штабу «Батьківщини» .

Такі акції розпочнуться по всій Україні, зазначив заступник керівника центрального штабу Об’єднаної опозиції Андрій Пишний.

За його словами, « по всій Україні влада застосовує адміністративний тиск проти опозиції, а голосуванням за мовний законопроект український парламент остаточно втратив не тільки політичну, а суспільну легітимність».

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4 липня, в центрі Херсона о 13.00, біля кінотеатру "Україна" (площа Свободи) відбувся мітинг на захист української мови і стартувала цілодобова акція протесту.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив депутат Херсонської міськради і прес-секретар ХГО "ВО "Батьківщина" Станіслав Трошин.

Участь в акції взяли представники політичних сил Об'єднаної опозиції («ВО «Батьківщина», «Фронт Змін», НРУ, ПРП, «За Україну», «Народна самооборона», «Громадянська позиція»), а також «Народна Платформа-Собор», УРП, УНП, «ВО «Свобода», Комітет захисту української мови, КУН та інші.

За даними організаторів акції, всього на мітинг зібралося близько 160 чоловік. Водночас за інформацією міліції мітингувальників було лише близько 50.

Після виступів керівників зазначених політичних сил, які зводилися до засудження ухвалення парламентом закону про засади державної мовної політики, мітингувальники ухвалили рішення надіслати телеграму Президенту України Віктору Януковичу з вимогою не підписувати ухвалений закон, який «розколює країну».

Також, за словами голови обласної організації ВО «Батьківщина» Володимира Миколаєнка, з моменту проведення мітингу стартує безстрокова акція – представники опозиції тепер не прибиратимуть з центральної площі міста свої намети і планують там за вахтовим методом перебувати цілодобово. Опозиціонери агітуватимуть херсонців і збиратимуть підписи на підтримку вимог опозиції.

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У Чернігові розпочалася безстрокова акція протесту на підтримку української мови.

Як передає кореспондент УНІАН, свої намети у сквері імені М.Попудренка навпроти будівлі облдержадміністрації встановили представники політичних сил "Фронту Змін", партії УДАР та Об'єднаної опозиції "Батьківщина". Акцію підтримали активісти ВО "Свобода".

Учасники акції протесту включають записи українських пісень, тримають плакати з цитатами українських класиків про мову. А також розпочали збір підписів за скасування прийнятого Верховною Радою України "Про основи державної мовної політики".

Як повідомив УНІАН депутат обласної ради, керівник обласної організації ВО "Батьківщина" Олександр Кодола, чернігівська акція є частиною всеукраїнського протесту.

"Основна вимога – скасувати антиконституційний мовний закон. Будемо стояти, доки закон не скасують", - сказав він. О.Кодола додав, що чернігівські активісти планують розпочати голодування. Крім того, йдеться про скликання позачергових сесій міських та районних рад, які б висловили свою позицію щодо прийнятого мовного закону.

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У Полтаві опозиція встановила наметове містечко на площі біля облдержадміністрації, висловлюючи протест проти прийнятого Верховною Радою України закону про мову.

Як передає кореспондент УНІАН, прес-секретар обласної організації "Фронту Змін" Євген Лопушинський заявив, що наметове містечко працюватиме цілодобово.

"Ми знаходитимемося там і вдень, і вночі. Зараз на площі понад 200 пікетувальникыв, але до вечора ми закликали на площі зібратися всіх, кому дорога доля державної — української мови", - сказав Є.Лопушинський.

Розпочали акцію на захист української мови під стінами облдержадміністрації сьогодні рано-вранці активісти партії «УДАР» Віталія Кличка.

«Ми вийшли під стіни Полтавської ОДА, щоб виступити проти цього ганебного закону. Не можна допустити, щоб одним законом влада знищила рідну мову», - сказав голова Полтавської міської організації партії «УДАР» Роман Толстий.

Голова виконкому облорганізації партії «УДАР» Валерій Прядко вважає, що в країні немає ніякого утиску мов національних меншин: болгарської, молдавської, румунської, російської.

«Навіщо марно витрачати гроші? Днями, аби вибирати книжку для своєї дитини, написану українською мовою, мені довелося об'їхати півміста, 90% дитячих книжок - написані російською. Після прийняття цього закону нам (за книжкою українською мовою - УНІАН) доведеться летіти, мабуть, до Канади», - сказав В.Прядко.

В акції беруть участь жителі Полтави, Кременчука, Оржиці та інших міст і сіл Полтавської області.

Після обіду до акції протесту приєдналися представники інших опозиційних сил - Об’єднаної опозиції: "Батьківщини", "Фронту Змін", "Свободи".

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Представники Запорізької обласної організації ВО «Свобода» спільно з представниками молодіжної націонал-патріотичної організації «Сокіл» і товариства «Просвіта» провели пікетування на підтримку української мови у центрі Запоріжжя перед будівлею Запорізької ОДА.

Як повідомив УНІАН голова Запорізької обласної організації «Свобода» Віталій Подлобников, в акції взяли участь більш як 50 представників націонал-патріотичних сил, які «вийшли на площу під національними прапорами, щоб виступити проти русифікації Запорізького краю і антинародних дій влади».

«Вулиця – наша єдина зброя проти кримінально-олігархічної влади, у якої і суди, і міліція на боці олігархів, а не народу. У цій ситуації – вулиця – єдине, що нам залишається, щоб показати владі, що народ є і у цього народу є думка, з якою вона повинна, – не може і не має права не рахуватися», - повідомив В.Подлобников.

Керівник ЗОО ВО «Свобода» також відзначив, що «сьогодні, як і при проведенні попередніх акцій представники націонал-патріотичних сил зіткнулися у Запоріжжі з протидією влади і міліції».

«Сьогодні ми вкотре спробували одержати у Запорізькому міськвиконкомі дозвіл на проведення нашої акції, і вкотре виявилось, що канцелярія «не працює», а всі співробітники відділу внутрішньо політики у відпустці, тому прийняти заяву про проведення нашої акції просто нікому. Така поведінка представників міської влади вже стала традицією: кожного разу, коли ми плануємо проведення акції, в канцелярії міськвиконкому розпочинаються «архівні дні», в кабінетах ламаються комп'ютери і відбуваються інші технічно негаразди, і наші заявки не приймаються», - сказав В.Подлобников.

Він також відзначив, що представники правоохоронних органів сьогодні намагалися перешкодити проведенню пікету, проте до реальних дій не дійшло.

«Міліція навіть не склала акти, і ми розцінюємо це як свою перемогу: після того, як ми виграли два суди про незаконність дій міліції саме під час наших акцій, вони сталі більш обачними і змушені більш чітко узгоджувати свої дії із законодавством», - констатував В.Подлобников.

Він також заявив, що 5 липня представники націонал-патріотичних сил «знову спробують одержати дозвіл на проведення акції і проведуть чергову акцію на захист державної мови».

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У Харкові на площі Свободи розпочалася безстрокова акція протесту проти прийняття мовного закону.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив один з організаторів акції, громадський активіст Дмитро Пилипець. За його словами, близько 30 осіб, які сьогодні брали участь у акції протесту на площі Свободи, склали графік чергування і мають намір цілодобово перебувати на площі Свободи навпроти Будинку Рад.

Д.Пилипець зауважив, що до акції протесту приєдналися активісти місцевої організації ВО «Батьківщина».

Організатор акції зазначив, що активісти мають намір встановити на площі Свободи намети. «Як мінімум пару, можливо навіть сьогодні», - сказав Д.Пилипець. Він підкреслив, що учасники акції протесту вимагають від Президента України Віктора Януковича ветувати прийнятий мовний закон. Д.Пилипець зауважив, що акція протесту у Харкові триватиме «до вирішення цього питання».

«Я думаю, ми маємо тиснути і стояти тут до жовтня», - сказав він.

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Близько двох тисяч жителів Львівської області зібралися на площі біля Львівської облдержадміністрації, де проходила ХХ позачергова сесія Львівської обласної ради на порядок денний якої було винесено одне питання: „Про загрозу державності України у зв’язку з ухваленнями Закону України „Про засади державної мовної політики”.

Як передає кореспондент УНІАН, на сесії, яка проходила просто неба, були присутні голова Львівської обласної ради Олег Панькевич, міський голова Львова Андрій Садовий, депутати Львівської міської та усіх районних рад Львівщини, представники органів місцевого самоврядування, представники політичних сил, які увійшли до об’єднаної опозиції „Батьківщина”, активісти ВО „Свобода”, партії „УДАР”, громадські діячі.

Присутні тримали державні та партійні прапори і плакати з написами такого змісту: «Українцю, захисти мову і державу!», «Зупинимо апартеїд в Україні», «В своїй хаті – своя й правда», «Любіть Україну або забирайтесь геть!», «Хто ви, панове, російськомовні друзі чи недруги? Споживаєте хліб та сало українське, а так не любите Україну та її мову», «Українофобам - не місце в Україні».

На сесії було прийнято „Звернення до українського народу щодо загрози державності України у зв’язку з ухваленням Верховною Радою Закону України «Про засади державної мовної політики», а також звернення до Президента України щодо ветування цього закону.

У Зверненні до українців депутати наголосили, що „рубікон перейдено”.

«Третього липня Партія регіонів, комуністи та Народна партія у безпрецедентно незаконний спосіб проголосувавши законопроект «Про засади державної мовної політики», посягнули на душу народу і єдиний гарант незалежності держави – мову. Паралельна мова – це паралельна держава на тій самій території, а отже, неминучий антагонізм між окупованим та окупантом. Щоб знищити українців в Україні, треба знищити мову», - йдеться у тексті звернення.

Тому обласні депутати звернулися до Президента України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України з вимогою „зупинити брутальний процес руйнування основ Української держави”.

«Вимагаємо від керівників обласних і районних державних адміністрацій дати публічну оцінку подіям 3 липня, звернутися до Президента України з вимогою не підписувати українофобський закон, або подати у відставку зі своїх посад, - йдеться у зверненні. – Закликаємо громадськість бойкотувати окупаційні установи, посадовців, членів прорежимних партій, а також бути готовим до виїзду у Київ для участі в акціях протесту та відстоювати свої права. Задля власного мовного дому і незалежної соборної Української держави мобілізуймося на безстрокові акції протесту. Зберімося разом, аби засвідчити панування на власній землі, неспинність нашої боротьби та втіленість у власній мові».

Відозвою депутати закликали стати на захист своєї мови, своєї держави, своєї свободи. Бо «ми – нація, що завжди знаходила сили на повстання у час найбільшої суспільної темряви. Ми прийняли виклик українофобів і неминуче їх поборемо. Врятуймо мову – мова врятує нас!».

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Представники об’єднаної опозиції пікетували Рівненську облдержадміністрацію, протестуючи проти закону про засади державної мовної політики.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції взяли участь близько 50 осіб: прихильники ВО «Батьківщини», «Фронту Змін», Народного Руху України, ВО «Свободи» та члени кількох громадських організацій.

Мітингувальники були одностайними у своїх виступах у тому, що в Україні має бути лише одна державна мова – українська, а спроби зробити російську мову регіональною, тобто офіційно віддати їй перевагу над українською, варто розглядати як прояв сепаратизму, бажання розколоти Україну та знищити її державність.

«Та ницість, з якою цей закон приймався, ще раз засвідчила, що представники більшості у Верховній Раді ніколи не рахувалися й не будуть рахуватися з думкою народу. Представники опозиції заявляють – цій владі потрібно давати рішучу відсіч, бо спочатку ми втратимо мову, а потім – свою державу і волю», - говориться у заяві учасників пікету.

Представники об’єднаної опозиції зачитали звернення до Президента України Віктора Януковича та голови Верховної Ради Володимира Литвина щодо недопустимості запровадження в Україні другої державної мови і з вимогою не підписувати цей закон.

Як повідомили УНІАН в обласному Комітеті захисту української мови, завтра, 5 липня, на майдані Незалежності у Рівному відбудеться загальнонародне віче на захист української мови. З неофіційних джерел також повідомили, що цього тижня також планується скликати позачергову сесії обласної ради, на розгляд якої буде винесено звернення, прийняте на мітингу біля ОДА.

Учасники пікету також спалили зображення прапору Партії регіонів, оскільки, на їхню думку, саме ця політична сила найбільше причетна до прийняття антиукраїнського мовного закону.

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Івано-Франківська міська рада, у зв’язку із прийняттям Верховною Радою України закону «Про засади державної мовної політики», закликала з усією рішучістю стати на захист єдиної державної української мови як невід’ємної частини суверенітету Української Держави.

Як повідомили УНІАН в Івано-Франківській міській раді, відповідне звернення до громадян прийняли депутати під час безстрокової позачергової сесії міської ради, яка розпочалася сьогодні під стінами обласної влади і яку завтра планують продовжити у Києві.

«Ця влада боїться лише широкого народного спротиву, - йдеться у зверненні міськради. - Сьогодні, спільними силами. відкинувши будь-які політичні незгоди, ми мусимо стати на захист найбільшої святості українців – нашої мови. Закликаємо з усією рішучістю стати на захист єдиної державної української мови як невід’ємної частини суверенітету Української Держави та своїх, гарантованих Конституцією, прав і свобод», - йдеться у зверненні.

На думку міськради «цим рішенням окупаційна більшість у парламенті, під керівництвом «Партії регіонів», вкотре демонструє намагання звузити сферу вживання української мови як державної та де-факто впровадити російську як другу державну. Таким чином українофоби намагаються порушити громадянський спокій у суспільстві та посіяти міжнаціональну ворожнечу».

Депутати закликали мешканців Івано-Франківська «стати пліч-о-пліч антинаціональним намаганням центральної влади».

Також на сесії було оголошено про початок акції на захист української мови «Національна мобілізація» і створено її штаб. В рамках акції, планується, вже сьогодні ввечері до Києва відправляться перші автобуси із депутатами та всіма бажаючими.

Після сесійного засідання організатори акції протесту під стінами адмінбудівлі виставили насилені на дерев’яні палі відрізані свинячі голови і язики, під якими розмістили плакати із прізвищами народних депутатів від Прикарпаття, які проголосували за мовний законопроект та авторів законопроекту: Сергій Ківалов, Валерій Келестин, Вадим Колесніченко, Володимир Личук, Ігор Зварич, Василь Чуднов.

За словами одного із організаторів акції спротиву, секретаря міськради Руслана Марцінківа, ввечері «язики будуть відправлені поштою адресатам, а голови віддадуть на годівлю безпритульним собакам».

Заходам міськради передував протестний мітинг місцевих жителів під стінами адмінбудівлі. Усі події в прямому ефірі транслювало обласне телебачення.

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Івано-Франківська обласна рада 5 липня збереться на позачергову шістнадцяту сесію з порядком денним: «Про порушення Конституції України при прийнятті Закону України "Про засади державної мовної політики».

Як повідомили УНІАН в Івано-Франківській обласній раді, рішення про скликання позачергової сесії прийнято відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розділу 2.3. “Чергові та позачергові сесії обласної ради” Регламенту Івано-Франківської обласної ради, затвердженого рішенням обласної ради від 04.01.2011. № 37-2/2011. Сесія відбудеться о 15 годині біля адміністративного будинку Івано-Франківської облради.

Як повідомила прес-служба облради, отримавши інформацію про прийняття закону про мови, голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич "в терміновому порядку перервав відпустку, припинив процес лікування й включився до процесу спротиву антиукраїнському режимові, який посягнув на фундаментальні основи української нації та її мову".

За його словами, "методи, якими було прийнято закон Ківалова-Колесніченка (закон "Про засади державної мовної політики» - УНІАН), є злочинними, відповідають кримінальній сутності чинного режиму, а сам закон є державною зрадою".

«Якщо нинішня державна псевдоеліта виявились неспроможною протидіяти викликам часу, свою вагому позицію має засвідчити саме суспільство, громада й ми, депутати органів місцевого самоврядування, як її повноважні представники, - наголосив голова облради. - Палких слів і закликів сьогодні уже недостатньо. Необхідно самоорганізовуватися і діяти».

«Верховна Рада втратила будь-яку легітимність. Сьогодні у кожного з нас відібрали мову. Завтра – відберуть суверенітет…», – наголосив О.Сич.

«В умовах тотального наступу на основи українського національного буття, а зокрема й на державну українську мову, я, як голова обласної ради, ініціюватиму розробку й прийняття обласної програми захисту і розвитку української мови на території Прикарпаття», – резюмував О.Сич.

Він також висловив впевненість, що "недалекий той час, коли ініціатори мовного закону, як і усі інші, хто долучився до його прийняття, постануть перед вищим, по-справжньому незалежним і об’єктивним українським правосуддям".

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Хмельницький міський голова Сергій Мельник у п’ятницю, 6 липня, скликає позачергову сесію міської ради для розгляду мовного питання.

Як передає кореспондент УНІАН, він підписав відповідне розпорядження.

На розгляд депутатів буде запропоновано питання “Про звернення до Президента України щодо накладення вето на Закон України “Про засади державної мовної політики”.

Сесія скликається, відповідно до заяв депутатів від фракції ВО “Свобода” і ВО “Батьківщина”.

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Хмельницька обласна організація ВО “Свобода” пікетувала облдержадміністрацію з вимогою скасування закону про засади державної мовної політики.

Як передає кореспондент УНІАН, участь в акції взяло близько 70 активістів.

Вони скандували: “Одна мова – одна нація”.

Також під час акції свободівці спалили прапор Партії регіонів.

За словами голови облорганізації Ігоря Сабія, через голову ОДА Василя Ядуху вони хочуть донести до президента вимогу ветувати мовний закон.

“Через представника Президента на Хмельниччині, губернатора Василя Ядуху свободівці вимагають у глави держави ветувати мовний закон. Нехай Ядуха передасть своєму патрону бажання хмельничан не підписувати ганебний закон”, - заявив лідер обласної ВО “Свобода”.

На його думку, ухвалений мовний закон у Раді ставить у жорсткі рамки і знищує державну мову – українську.

“Коли я ще працював у Хмельницькій облдержадміністрації (у помаранчеві роки І.Сабій очолював управління внутрішньої політики - УНІАН), зі столиці присилали якісь папери писані, начебто українською мовою, що ставало аж страшно. Тепер ніхто не буде напружуватися, - усю кореспонденцію писатимуть російською”, - вважає свободівець.

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Група активістів з Тернопільщини, яка поїхала на акції протесту до Києва, змушена була діставатися столиці автостопом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив голова обласної організації партії «Наша Україна» Петро Мандзій.

«Група, яка вирушила з Бережанського та Підгаєцького районів вчора ввечері автобусом, була зупинена правоохоронцями на Житомирській трасі. Всього там їхало 22 людей. Далі, аби не створювати проблем для водія, люди добиралися вже в різний спосіб, в тому числі і попутками. Стає зрозуміло, що автобусами через такі дії Державтоінспекції бажаючі взяти участь в акціях протесту до столиці не доїдуть. Будемо думати, як це питання вирішувати», – сказав П.Мандзій.

Натомість активісти «Фронту Змін», повідомив голова облорганізації цієї партії Роман Заставний, з Тернополя до Києва таки доїхали.

«Перша група, орієнтовно 50 людей, вихала до Києва ще вчора, їм вдалося купити квитки на потяг. А організований виїзд людей зараз неможливий. Наймати автобуси безперспективно, залишається приватний транспорт та маршрутки. Але ними потрібно їхати цілу ніч, а люди туди ж не на відпочинок їдуть, відповідно в дорозі виснажаться, а додайте ще спеку. Тому завтра будемо обговорювати стратегію, як діяти далі», – сказав Р. Заставний.

Він також закликав представників опозиційних партій не розголошувати кількість людей, яку вони планують відправляти до столиці, аби влада не створювала ще більших перешкод.

«Інакше у людей, які захочуть взяти відгул чи лікарняний, виникатимуть серйозні проблеми на роботі. Ми ж розуміємо, в якій країні ми живемо», – застеріг він.