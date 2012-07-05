Яценюк думає, що веб-камерами на дільницях хочуть залякати виборців

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Фронт Змін», про це він сказав під час зустрічі з президентом Парламентської асамблеї НАТО Карлом Ламерсом.

К.Ламерс відзначив високий рівень кооперації між Україною і НАТО.

А.Яценюк сказав, що опозиція підтримує високий рівень кооперації і зазначив про неприйнятність для України позаблокового статусу. «Зміна закону про Основи національної безпеки і оборони – це ніщо інше, як перемога російського зовнішньополітичного відомства. Це обмежило Україну у зовнішньополітичному маневрі», - додав він.

Президент Парламентської асамблеї НАТО підкреслив, що НАТО прагне тісного співробітництва з Україною та поглибленої інтеграції між Україною та Європейським Союзом.

Голова Ради Об’єднаної опозиції відзначив важливість як співробітництва з НАТО, так і підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

А.Яценюк підкреслив, що опозиція підтримує кооперацію з НАТО, проте Президент Віктор Янукович вважає «таку кооперацію індульгенцією для нього щодо політичних переслідувань і знищення демократії в країні». На це президент Парламентської асамблеї зауважив, що для НАТО цінності понад усе, в першу чергу цінності демократії, і нема обставин, за якими таким цінностям може бути зраджено.

Сторони обговорили питання проведення чесних і відкритих виборів у жовтні 2012 року в Україні. На запитання президента ПА НАТО щодо рішення парламенту про виділення коштів на закупівлю веб-камер для виборчих дільниць А.Яценюк відповів: «Такий акт має дві мети. Перша - залякати виборців, нібито влада буде знати про те, хто і як голосує. Друга - вкрасти з бюджету кошти. І це немає нічого спільного з прозорими і чесними виборами».

Він звернувся до колег із Парламентської асамблеї НАТО, ОБСЄ і БДІПЛ (Бюро демократичних інститутів і прав людини) з тим, що таке рішення є надтривожним сигналом: «Встановлення цих камер однозначно підірве демократичність виборів».

Як повідомляв УНІАН, 4 липня Верховна Рада внесла зміни до державного бюджету на 2012 рік щодо виділення коштів на оснащення виборчих дільниць системами відеоспостереження.

З метою забезпечення публічності та відкритості виборчого процесу під час проведення чергових виборів народних депутатів законом передбачено виділити Центральній виборчій комісії кошти за окремою бюджетною програмою "Створення та запровадження системи відеоспостереження на звичайних виборчих дільницях на постійній основі під час виборів народних депутатів України у 2012 році" в обсязі 993,6 млн грн для оснащення виборчих дільниць системами відеоспостереження.

2 липня прем’єр-міністр Микола Азаров заявив, що під час виборів до Верховної Ради України на виборчих дільницях встановлять 34 тисячі відеокамер для спостереження за ходом голосування.