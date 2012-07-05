Відставкою Литвина займуться завтра на Погоджувальній Раді
У парламенті завтра відбудеться засідання Погоджувальної ради, на якому розглядатиметься заява Володимира Литвина про складення повноважень голови Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив лідер фракції Народної партії Ігор Шаров.
«Заява була озвучена, потім вона була подана в письмовій формі, і ми повинні її розглянути, і завтра ми її розглянемо», - сказав І.Шаров.
На запитання журналістів, чи можна закрити сесію парламенту за відсутності голови Верховної Ради, І.Шаров відповів позитивно.
«Регламент не передбачає, що саме він (голова ВР – УНІАН) має закривати сесію. Головуючий має право», - сказав І.Шаров.
При цьому він додав, що сьогодні відбулась нарада керівників фракцій з фахівцями юридичного управління парламенту з цього питання, і всі зійшлися на думці, що головуючий на пленарному засіданні також має право закрити сесію Верховної Ради.
Як повідомляв УНІАН, вранці 4 липня голова ВР В.Литвин і віце-спікер Микола Томенко подали у відставку через ухвалення мовного закону.
Сьогодні і вчора пленарні засіданні парламенту проводить перший заступник голови ВР Адам Мартинюк.
Сьогодні прес-секретар голови ВР Вікторія Шведова заявила, що В.Литвин перебуває у парламенті та працює.