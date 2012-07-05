Відставкою Литвина займуться завтра на Погоджувальній Раді

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив лідер фракції Народної партії Ігор Шаров.

«Заява була озвучена, потім вона була подана в письмовій формі, і ми повинні її розглянути, і завтра ми її розглянемо», - сказав І.Шаров.

На запитання журналістів, чи можна закрити сесію парламенту за відсутності голови Верховної Ради, І.Шаров відповів позитивно.

«Регламент не передбачає, що саме він (голова ВР – УНІАН) має закривати сесію. Головуючий має право», - сказав І.Шаров.

При цьому він додав, що сьогодні відбулась нарада керівників фракцій з фахівцями юридичного управління парламенту з цього питання, і всі зійшлися на думці, що головуючий на пленарному засіданні також має право закрити сесію Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, вранці 4 липня голова ВР В.Литвин і віце-спікер Микола Томенко подали у відставку через ухвалення мовного закону.

Сьогодні і вчора пленарні засіданні парламенту проводить перший заступник голови ВР Адам Мартинюк.

Сьогодні прес-секретар голови ВР Вікторія Шведова заявила, що В.Литвин перебуває у парламенті та працює.