Бондаренко: Яценюк здав себе і Об'єднану опозицію з потрухами

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, коментуючи заяву лідера партії «Фронт Змін» Арсенія Яценюка про те, що установка веб-камер на виборчих дільницях підірве демократичність виборів, О.Бондаренко сказала: «Яценюк здав себе і Об'єднану опозицію з потрухами. Своєю заявою про те, що він проти установки веб-камер на виборчих дільницях, він продемонстрував страх, що у тих регіонах, де вони зможуть провести своїх кандидатів, і де у них є адміністративні можливості, а це західні регіони, там побачать, якими методами і яким тиском вони домагаються цього результату».

О.Бондаренко нагадала, що в західних областях місцеві власті представлені політичними силами, що входять до Об'єднаної опозиції. «І оскільки велика ноша з організації і проведення виборів покладається на місцеві органи влади, то ми можемо тільки припустити, які методи дії чекають тих, хто захоче провести вибори у західних областях чесно», - підкреслила вона.

«Вже зараз очевидно, що Об'єднана опозиція програє вибори. І не виключено, що на парламентських виборах нею застосовуватиметься всілякий арсенал інформаційної, організаційної та іншої чорнушки. Не виключено також, що вона використовуватиме різні методи тиску на ті комісії, які рахуватимуть реальний результат, а не той, який хотіла б побачити опозиція», - відзначила народний депутат.

Природно, за її словами, веб-камери зафіксують весь процес роботи виборчих дільниць.

«Ми, як влада, вважаємо, що це додатковий інструмент контролю, і за нами зокрема, і в східних, і в центральних, і в західних областях. Ми це запропонували, і ми сподіваємося, що встигнемо до виборів обладнати веб-камерами виборчі дільниці, щоб гарантувати чисті і прозорі вибори. Щоб жодний голос жодного виборця не зник, навіть якщо його буде віддано не за нас. А ось так звана демократична опозиція чомусь такої прозорості злякалася. Напевно, тому, що ці політичні дракули звикли працювати у тіні, оскільки в чесному бою програють. Але ми допоможемо Яценюку і компанії вийти на світло», - заявила О.Бондаренко.