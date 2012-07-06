ВР включила до порядку денного заяву Томенка, але дала час на роздуми

Верховна Рада України включила до порядку денного сесії питання щодо заяви заступника голови Верховної Ради Миколи Томенка про відставку з цієї посади.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 257 народних депутатів.

Парламент має розглянути це питання протягом 10 днів, однак не буде цього робити, якщо віце-спікер його відкличе. "Відповідно до закону, протягом 10 днів парламент повинен дати відповідь на ту чи іншу заяву після того, як це питання включено до порядку денного", - сказав на засіданні в п'ятницю перший віце-спікер Адам Мартинюк, повідомляє ТСН.