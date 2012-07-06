ВР включила до порядку денного заяву Томенка, але дала час на роздуми
11:29, 06 липня 2012Політика
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Парламент включив до порядку денного сесії питання щодо заяви Томенка про відставку.
Мартинюк залишив Томенку час подумати
Верховна Рада України включила до порядку денного сесії питання щодо заяви заступника голови Верховної Ради Миколи Томенка про відставку з цієї посади.
Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 257 народних депутатів.
Парламент має розглянути це питання протягом 10 днів, однак не буде цього робити, якщо віце-спікер його відкличе. "Відповідно до закону, протягом 10 днів парламент повинен дати відповідь на ту чи іншу заяву після того, як це питання включено до порядку денного", - сказав на засіданні в п'ятницю перший віце-спікер Адам Мартинюк, повідомляє ТСН.
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