Цушко на селекторній нараді закликав міліцію голосувати за нього

26 вересня міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО, який зараз перебуває у передвиборчій відпустці, провів оперативну селекторну нараду співробітників МВС, на якій дав “цінні вказівки голосувати за нього”.

Про це УНІАН повідомив заступник голови Львівської обласної ради Микола ГОРИНЬ, який також був запрошений на цю нараду.

Зокрема, за словами М.ГОРИНЯ, В.ЦУШКО заявив, що “ми є скелетом держави. Держава Україна тримається на системі МВС”, і пообіцяв підлеглим, що після виборів нічого не зміниться і він залишиться на цій посаді й надалі.

В.ЦУШКО закликав учасників наради проголосувати саме за нього, “оскільки у такий спосіб вони підтримають і себе”, - повідомив М.ГОРИНЬ.

Прес-служба Львівської обласної ради передала УНІАН дослівний текст виступу міністра В.ЦУШКА на селекторній нараді, який був зроблений М.ГОРИНЕМ.

На початку свого виступу, згідно з текстом повідомлення, В.ЦУШКО подякував особовому складу співробітників МВС за те, що “ви правильно діяли і в кінці травня, і всі ці місяці, і в подальшому”. Він закликав підлеглих зрозуміти, що обстановка в країні і далі залежатиме від того, як буде працювати система МВС: “Я ще раз повторяю, ми являємося скелетом Держави. Держава Україна тримається на системі МВС”.

За словами В.ЦУШКА, “заявлено декілька "майданів", після виборів”. “Ви прекрасно розумієте, що різні політичні сили, якщо не в їхню користь, то оголосять, що вибори сфальсифіковані. Тому звертаюся до представників комісій, які є на селекторній нараді, прошу передати всім членам комісій всіх рівнів, що "вожді" ховаються за мандати свої представників всіх партій, а крайніми будуть члени комісій. Є оперативна інформація про те, що члени комісій, починаючи з дільничних, отримують серйозні гроші, "батьки" їх політичних сил, а інші від інших і спробують деякі зіграти на фальсифікацію. Міліція буде займатися заявами з приводу всього цього. І прошу: працівники міліції, у вибори ми не можемо втручатися , тому прошу дотримуватися закону про вибори, документувати всі порушення. Документувати підкуп виборців, і ще повторяю, ще раз повторяю про спроби фальсифікації”, - заявив В.ЦУШКО.

Також він наголосив на тому, що “сценарій після виборів, це форми протесту. Друге, провокації з маніпуляціями виборів з сценарієм непідписання протоколів і т. д. Цей сценарій відомий всім, в тому числі і працівникам міліції. Прошу ототожніть все це і будьте готові до цього. Прошу документувати це все”.

В.ЦУШКО закликав начальників міліції “бути готовими до того, що в Києві, якщо будуть такі масові мітинги, масові майдани, то нам необхідно буде підтягувати сили з регіонів, оскільки київська міліція не зможе впоратися з цими подіями”.

“Хотів би, щоб ви зрозуміли, що відбулося, в підсумку, коли тільки починалися ці вибори, попереджували всіх, що піде інфляція, будуть підвищені ціни на продукти харчування, і це все ви бачили. Тому відповідним підрозділам займатися уже сьогодні, вчора і після вчора, ви повинні були займатися роботою, цим питанням, чому піднялись ціни. Не тільки оперативна інформація, і реальність показує, чому піднялися ціни, тому що іде просто - шантаж, тими хто має монопольне положення на ринку продуктами харчування і курятини і олії і т.п. Друга причина, тому що кинули велику кількість "чорних" грошей і не мало готівкою. Це потрібно відслідковувати, міліція, ніхто вам не давав відбою, ви прикриваєтесь тим, що ідуть вибори”, - сказав В.ЦУШКО.

Міністр попросив співробітників МВС: “не дивіться на те, як той "віл" постійно бреше, ніщо не зміниться після цих виборів. До чого я це говорю, тому, що я останусь міністром і надалі, і дивіться, щоб вам не було стидно, що відбувається, що буде відбуватися в МВС, і як ви себе вели”.

“Ведіть себе так, як необхідно вести себе за законом про міліцію, і буде дуже комфортно в цих умовах. Ніхто вас не примушував діяти за межами закону, робіть все за Законом "Про міліцію" і все буде нормально перед собою і перед всіма”, - підкреслив В.ЦУШКО.

Начальникам міліції областей В.ЦУШКО дав доручення: “буквально після виборів підготуйте свої пропозиції, як нам справитися з тим, що, і співробітникам центральних департаментів і замісникам, я вас прошу всіх, підготуйтесь, як вносити цей вал статистики. Я зустрічався у багатьох наших управліннях, бувалих областях, статистика відволікає людей від реальної роботи. Хтось думає, як написати і як відзвітуватися. Вони повинні вал статистичної звітності врізати так, щоб люди могли займатися своєю роботою. Піднімайте свої управління, і цю роботу необхідно вирішити раз і назавжди”.

“І третє питання. Дайте нам свої пропозиції щодо зміни законодавства, там де потрібно, там де темпи законодавчої системи не дають нам працювати. Від цього буде залежати, як буде далі працювати правоохоронна система, мається на увазі лінія МВС, і як у нас тут все буде долучатися.

Наступне. Під час виборів ввійдіть в контакт, обов`язково з нашими межниками по правоохоронній системі держави, мається на увазі із Службою безпеки, прокуратурою, і щоб більшість і всі, для того щоб волевиявлення громадян було правильно підраховано і щоб ніхто не допустив будь-яких порушень.

Ну і останнє. Ви всі громадяни, крім того, що ви міліціонери. Подивіться уважно при всіх агітаціях.

У мене є прохання: уважно подивіться, проаналізуйте, у вас є життєвий досвід і зробіть серйозний висновок і в підсумку підтримайте мене, і ви, це не агітація - підтримавши мене, ви підтримаєте себе.

Перш за все, думайте про себе, майбутнє системи МВС, куди її будуть використовувати і як будуть використовувати”, - йдеться у дослівному тексті виступу В.ЦУШКА на селекторній нараді.