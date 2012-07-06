«Мама моя Украина и отец мой Донбасс» - Янукович заспівав із Кобзоном (відео)
12:59, 06 липня 2012Політика
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У Донецьку народний артист СРСР Йосип Кобзон, вихідець з Донбасу, на урочистих зборах, присвячених 80-річчю області, заспівав разом з Президентом України Віктором Януковичем пісню про Україну і Донбас.
Як передає кореспондент УНІАН, після того, як В.Янукович нагородив Й.Кобзона серед інших орденом за заслуги 1-го ступеня за внесок у розвиток регіону, співак вибачився за те, що порушує регламент, і виявив бажання заспівати. Приспів пісні зі словами «Мама моя Украина и отец мой Донбасс» Й.Кобзон співав разом з В.Януковичем.
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Й.Кобзон подякував за нагороду Президенту, підкреслив, що ніколи не розділяв свою батьківщину на малу і велику, подякував В.Януковичу за таке високе визнання його творчості, пригадав про те, що в Донецькому театрі він виступав після війни і урочисто додав, «що кращої землі, ніж ця, ніде не знайшов».
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