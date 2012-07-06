Тігіпко «заспокоїв»: мовний закон не принижує українську

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції у Харкові висловив віце-прем’єр-міністр - міністр соціального розвитку Сергій Тігіпко.

«Я вважаю, ми повинні дорожити культурами інших національностей, які проживають в Україні. Це наше надбання, це наше багатство. Закон практично жодною мірою не погіршує статус української мови, я вважаю, що це має бути обов’язковим, - сказав С.Тігіпко.

На його думку, під час обговорення мовного закону необхідно орієнтуватися на Європейську хартію регіональних мов. З точки зору С.Тігіпка, мовний закон не призведе до розколу України.

Водночас він звернув увагу на неналежні методи обговорення цього закону у парламенті.

Як вважає віце-прем’єр, якщо закон буде підписаний, потрібно виявляти в ньому слабкі сторони і виправляти їх. «На цьому питанні 20 років спекулюють політики. Усі заробляють свої політичні дивіденди на цьому. Мені здається, що прийшов час поставити тут крапку. Орієнтири – європейські підходи», - наголосив С.Тігіпко.