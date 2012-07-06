У Черкасах беркутівці силою знесли наметове містечко об’єднаної опозиції

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаської міської організації ВО «Свобода», знесення розпочалося сьогодні близько 14.00.

Як сказано у повідомленні, "спочатку судова виконавча служба намагалася здійснити свій рейдерський наступ за допомогою бандитів у погонах, але цей натиск, що тривав близько години й супроводжувався розмовами на підвищених тонах і штовханиною, учасники наметового містечка відбили, відтіснивши і втихомиривши нападників. Зрозумівши, що не впораються, ті викликали автобус «беркутівців», щоб завершити свою злочинну справу".

У прес-службі наголошують, що "хоча молодь з наметового містечка зареєструвала нове повідомлення про акцію в міській раді, це не зупинило нападників, навіть попри те, що свободівський намет стояв на зупинці, а самі протестувальники, що провадили політичну агітацію, мали при собі зареєстоване і дійсне повідомлення міської ради".

"На прохання пред’явити документи так звані «представники комунальної служби» заявили, буцімто забули їх у машині. Насправді молодикам віком приблизно по 22 роки видали робочу форму прибиральників і дали по кілька сотень гривень", - заявляють у ВО "Свобода".

Також підкреслюється, що "на заклик до людей в погонах зафіксувати пошкодження і викрадення намету й припинити беззаконня працівники міліції жодним чином не відреагували".

За півгодини опозиціонери встановили вцілілі намети і продовжують акцію.

Як повідомила УНІАН прес-секретар Об'єднаної опозиції Черкаській області Тетяна Воронова, рішення про демонтаж наметового містечка було ухвалене у Черкаському окружному адміністративному суді.

За її словами, вночі у наметове містечко приходив заступник голови Черкаської облдержадміністрації Едуард Івакін, який просив мітингувальників звільнити площу. Він намагався пояснити, що тут будуть проходити заходи до дня Івана Купала.

Вона також повідомила, що опозиція була готова тимчасово посунути намети і взяти участь у святкуванні Івана Купала.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня у Черкасах Об’єднана опозиція на Соборній площі біля облдержадміністрації розпочала акцію на захист української мови. Учасники встановили наметове містечко, яке, за словами представників опозиції, “залишиться на майдані доти, доки народ не змете злочинний режим Януковичів-Азарових”.