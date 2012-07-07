Молодіжні організації підписали спільну заяву проти мовного закону
09:21, 07 липня 2012Політика
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Активісти 8 молодіжних організацій Сумщини виступають проти спроби Партії регіонів маніпулювати мовними розбіжностями між громадянами України та використовувати їх як інструмент суспільного розколу.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумського регіонального виборчого штабу Об’єднаної опозиції «За Батьківщину».
«Прізвища авторів провокаційного мовного законопроекту – Колісниченко та Ківалов - для сотень тисяч українців стали тепер синонімами продажності та зради. Ми спільно заявляємо про свій намір підтримувати демократичні перетворення в Україні та не сумніваємось, що продавлений регіоналами ганебний закон буде скасовано», - говориться у їх спільній заяві.
«6 липня свої підписи під заявою поставили представники вісьмох організацій. Опозиційна молодь упевнена, що цих підписів скоро стане більше», - наголошує прес-служба.
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