Молодіжні організації підписали спільну заяву проти мовного закону

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумського регіонального виборчого штабу Об’єднаної опозиції «За Батьківщину».

«Прізвища авторів провокаційного мовного законопроекту – Колісниченко та Ківалов - для сотень тисяч українців стали тепер синонімами продажності та зради. Ми спільно заявляємо про свій намір підтримувати демократичні перетворення в Україні та не сумніваємось, що продавлений регіоналами ганебний закон буде скасовано», - говориться у їх спільній заяві.

«6 липня свої підписи під заявою поставили представники вісьмох організацій. Опозиційна молодь упевнена, що цих підписів скоро стане більше», - наголошує прес-служба.