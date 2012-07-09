ОБСЄ вимагає від України показати приклад і звільнити політв'язнів

Як повідомляється на офіційному сайті ПА ОБСЄ, про це йдеться у Монакській політичній декларації організації, схваленій на щорічній сесії "ОБСЄ: регіон змін" у Монако.

"Парламентарії з Європи, Центральної Азії і Північної Америки сьогодні схвалили політичну декларацію, яка рекомендує чіткі плани дій для урядів, парламентів і найбільшої в світі регіональної організації з безпеки - ОБСЄ, а також займатися питаннями прав людини, транспарентности у військовій області і глобальній економічній кризі", - наголошується у повідомленні.

У політичній декларації ПА ОБСЄ особливе місце відведене Україні, яка з 2012 року головуватиме в ОБСЄ. "ПА ОБСЄ у Монакській декларації вимагає звільнити всіх політичних в’язнів і виконання країнами встановленого в ОБСЄ стандарту в області прав людини", - наголошується на сайті ПА ОБСЄ.

У економічній частині декларації ПА ОБСЄ "закликає національні уряди збільшити обсяг "зелених" інвестицій для стимулювання економічного зростання і застерігає від довгострокових негативних наслідків подальших заходів жорсткої економії".

ПА ОБСЄ закликає також удосконалити Віденський документ, який регулює обмін інформацією у військовій області. У декларації наголошується на необхідності посилення довіри і транспарентности у відносинах між державами за рахунок зниження порогових значень, при яких вони повинні інформувати один одного про свої військові навчання.

Крім того, ПА ОБСЄ заявила про підтримку обмежувальних заходів у зв'язку із справою Сергія Магнитського.

У повідомленні зазначається, що на щорічній сесії в Монако з 5 по 9 липня ПА ОБСЄ ухвалила 25 резолюцій, зокрема, щодо дипломатичного рішення навколо ядерної програми Ірану, а також пошуку нових шляхів співпраці з демократичними інституціями, що починають діяти у країнах арабського світу.