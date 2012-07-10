Тюремники образилися на депутата, який назвав їх "фашистськими"

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі прес-служби «Батьківщини».

Партія вважає, що «Печерський райсуд не має жодних аргументованих підстав для задоволення скарги керівництва Державної пенітенціарної служби щодо народного депутата Сергія Пашинського про начебто завдання ним шкоди честі, гідності та діловій репутації», - сказано у коментарі.

У документі зазначається, що С.Пашинський, виступаючи від імені фракції з парламентської трибуни після побиття лідера партії Юлії Тимошенко у Качанівській колонії, назвав пенітенціарну службу «фашистською» та вимагав звіту керівника цієї установи.

У «Батьківщина» зазначають: “Про яку честь і гідність можуть говорити люди, які благословляють звіряче знущання над ув’язненими, які вдягають на голову простирадло і б’ють жінку?”

“Якщо керівники цієї установи не згодні із формулюванням «фашистська», то нехай доведуть зворотнє та нарешті згадають про честь і гідність, припинивши знущатися над Юлією Тимошенко, Юрієм Луценком та іншими ув’язненими”, - заявляють у партії «Батьківщина».

Також у коментарі вказано, що повістку до Печерського райсуду С.Пашинський отримав за 5 хвилин до початку судового засідання.