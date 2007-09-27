Леонід Грач про кримінальні сходки, вибори, фарс і геополітичний вектор

Народний депутат Верховної Ради України V скликання, перший секретар Кримського республіканського комітету Компартії Леонід ГРАЧ відзначає, що в Криму готуються фальсифікації позачергових парламентських виборів, у зв`язку з чим просить кримчан дорожити своїми голосами і не продавати їх.

Про це йдеться у зверненні Л.ГРАЧА, текст якого переданий кореспондентові УНІАН.

«У Криму на напівкримінальних, напівполітичних зібраннях, на яких часто були присутні мери крупних кримських міст, були встановлені «зони відповідальності» і визначений відсоток голосів виборців, які повинні бути сфальсифіковані на користь тієї або іншої політичної сили», - відзначає Л.ГРАЧ. Внаслідок чого, підкреслює він, «вибори можуть перетворитися на фарс, а громадська думка буде цинічно розтоптана». «Компартія України ... ніколи не змириться з подібним злочином. Нам відомі імена тих, хто повинен здійснювати фальсифікацію, і ті «завдання», які вони одержали від своїх замовників», - заявляє Л.ГРАЧ. У зв`язку з цим він попереджує цих людей про кримінальну відповідальність «за подібні лиходійства» і нагадує їм, «що в умовах протистояння олігархічних і бюрократичних угрупувань фальсифікаторів можуть притягати до відповідальності з егоїстичних політичних мотивів».

«Я закликаю кримське суспільство усвідомити відповідальність за свою подальшу долю, перш за все, за визначення геополітичного вектора України, який безпосередньо залежить від результатів голосування. Я прошу кримчан дорожити власним голосом, не продавати і не поступатися ним, прослідкувати, щоб він не був використаний без їх відома. Я вірю в порядність і сумлінність членів виборчих комісій, у те, що, не дивлячись на обіцянки і запропоновані хабарі, вони виявлять пошану до закону і вільного вибору громадян. Разом, об`єднавши зусилля, ми зможемо зірвати фальсифікації і захистити свій вибір», - упевнений головний комуніст Криму.