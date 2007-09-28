На зміну політичному туризму у 2008 р. прийде історичний та культурний

Заступник голови Верховної Ради V скликання Микола ТОМЕНКО сподівається, що на зміну політичному туризму у 2008 році прийде історичний та культурний туризм.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав під час круглого столу з нагоди Дня туризму у м. Кам’янець-Подільський.

Зокрема, за словами М.ТОМЕНКА, сьогодні є всі підстави сподіватися на туристичний прорив в Україні вже у наступному році. До того ж, нагадав він, 2008 рік Указом Президента України оголошений роком туризму і курортів у нашій державі.

На думку М.ТОМЕНКА, цілком реально, що по завершенню парламентської виборчої кампанії закінчиться період моди на політичний туризм і розпочнеться мода на історичний, культурний, зелений, екологічний та інші види туризму в Україні.

Відзначивши успішність проведення всеукраїнської акції “7 чудес України”, М.ТОМЕНКО зауважив, що незабаром буде проведена відповідна просвітницька робота, і ці об’єкти стануть пріоритетними для відвідування їх українськими та іноземними туристами. “Тепер у нас нова задача - залучити у сферу популярних туристичних об’єктів не лише архітектурні пам’ятки, а й унікальні природні місця України. Саме цьому буде присвячена наша наступна акція “7 природних чудес України”, метою якої буде відкрити не лише для іноземців, а насамперед для українців цікаві природні куточки нашої країни - від найбільшої у Європі Олешківської пустелі на Херсонщині до унікальних водоспадів та каньйонів у Карпатах”, - повідомив М.ТОМЕНКО.

Він також звернув увагу на необхідність переглянути правову базу, яка б стимулювала і максимально спрощувала туристичні поїздки школярів по Україні, оскільки, на його думку, розвиток шкільного туризму відчутно гальмує його нинішня надмірна забюрократизованість. “Також очевидно, що Міністерство освіти і науки України мусить привести у відповідність до європейських норм активне відвідування школярами і студентами музеїв, щоб вони стали важливою складовою шкільної програми. Адже сьогодні шкільні програми практично вивели із сфери своєї діяльності відвідування учнями музеїв і перенесли це на позаурочний час, що є серйозною помилкою у навчально-виховному процесі”, - вважає М.ТОМЕНКО.