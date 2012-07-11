Кучма: Україна - країна козацька, але булава сьогодні у Путіна

Про це він сказав в інтерв'ю Московським новинам.

"Усі карти повинні бути відкриті, обидві сторони повинні розуміти наслідки того чи іншого політичного рішення. Я з вами згоден - сьогодні треба приймати політичне рішення. І я не заздрю ​​президенту України, саме йому треба приймати рішення", - сказав Кучма.

На його думку, будь-яке рішення Януковича буде мати для нього негативні наслідки: "Завжди будуть незадоволені, опоненти - в особі опозиції, якщо піде на подальше зближення з Росією, або в особі проросійської частини еліти, якщо залишить відносини на нинішній точці".

Адже, за його словами, "Україна знаходиться між молотом і ковадлом, а взагалі-то в такому положенні України - нікому не потрібна".

Л. Кучма також додав, що Україна перебуває під серйозним впливом Росії.

"Україна - країна козацька, булава - її символ, але булава в цій частині сьогодні - у президента Росії. Тому, звичайно, треба шукати вихід", - підкреслив Л. Кучма.