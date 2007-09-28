Соціалісти заявляють, що Банкова готує план на випадок поразки

Представники Соцпартії звернуться до Генпрокуратури та Служби безпеки України з приводу перевірки інфрормації щодо використання внутрішніх військ Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ після виборів, у разі незадоволення результатами “Нашої України – Народної самооборони”.

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН народний депутат України Юрій ЗУБКО (фракція СПУ).

Інший народний депутат від СПУ, голова Українського союзу ветеранів Афганістану Сергій ЧЕРВОНОПИСЬКИЙ продемонстрував на прес-конференції нібито документ Секретаріату Президента України “План дій щодо забезпечення вимог Президента України про проведення дострокових парламентських виборів”. В ньому йдеться про те, що в разі, якщо НУ-НС не набере на виборах “не менше 20%”, то вибори мають бути визнані недійсними і “вести (мовою наданого тексту - УНІАН) пряме президентське правління, за окремим планом”. На запитання журналістів, чому в тексті так багато помилок, він відповів, що вони і самі їх помітили. “Ми цей документ отримали з інтернету. На жаль, як кажуть, фахівці він повисів 20 хвилин і сайт після цього був заблокований, що викликає ще більші підозри”, - зазначив С.ЧЕРВОНОПИСЬКИЙ. Він додав: “Я особисто дуже хотів би, щоб це була фальшивка”. В той же час він сказав, що ”по інформації із моїх джерел напрацьований план по введенню в Київ частин внутрішніх військ, інших частин, підрозділів після 30 вересня”. Він зазначив, що підставами для цього може бути “провал на виборах НУ-НС” і тому розробляються плани, яким чином цей “провал знівелювати”.

Ю.ЗУБКО повідомив, що також є інформація про те, що “в деяких регіонах України можливий зрив виборів з боку опозиції на виборчих дільницях”.

Він також закликав військових не підкорятися незаконним наказам і не брати участі “в тих можливих розбірках, які плануються на Банковій і організовуються в Секретаріаті Президента”. “Ми знаємо і впевнені, що МВС буде стояти на позиції законності і охорони громадського спокою і ні в які політичні інтриги не буде втягнутий”, - сказав Ю.ЗУБКО. “Ми застерігаємо всіх тих керівників інших силових відомств від всяких дій, які можуть бути направлені на утискання і приниження гідності людей, які сьогодні проживають в Україні”, - сказав Ю.ЗУБКО.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи не можна все це сприймати як “чорний піар” напередодні голосування, С.ЧЕРВОНОПИСЬКИЙ наголосив, що “безумовно, ніякого піару немає”.