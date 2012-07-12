Джерело: КС дозволить звільнити Литвина в залі засідань

Про це повідомляють джерела "Української правди".

"КС у рішенні, яке проголосить у четвер, визнає неконституційними положення закону "Про регламент Верховної Ради" в частині обрання голови Верховної Ради таємним голосуванням (ч.5, 6 ст.75 та ч.4 ст.77)", - зазначило джерело.

За його словами, це рішення дозволить звільнити Литвина з посади спікера простим голосуванням через систему "Рада" в разі його відмови підписати мовний закон.

Зараз спікер обирається та звільняється за умови, якщо за це буде надано 226 голосів шляхом таємного голосування бюлетенями не менш як 300 народних обранців.