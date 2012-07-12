Податківці знов прийшли з перевіркою на ТВі (відео)

Представники ТВі заявили, що до телеканалу прийшли податківці, які блокують роботу і збираються вилучити службові документи.

«Друзі! Прямо зараз до телеканалу ТВі прийшли податківці, блокують роботу телеканалу, хочуть зробити виїмку усіх документів», - повідомляється на офіційній сторінці ТВі у Фейсбук.

Цю інформацію також підтвердив один з журналістів ТВі Артем Шевченко, на якого посилається «Українська правда».

"Почалося. На ТВі прийшли податківці. Знову. Хочуть робити виїмки документів. Що там казав їхній начальник Клименко з приводу мораторію на перевірки ЗМІ на час кампанії? Вочевидь, це ТВі не стосується", - сказав Шевченко.

Він додав, що нині в офіс прийшло четверо офіцерів податкової інспекції.

"Ми їх не пускаємо. Вони прийшли з постановою Шевченківського суду про проведення виїмки якихось документів у ТОВ "Телерадіосвіт". Зараз там на офісі "бойові дії", - сказав Шевченко, відзначивши, що їде на місце події.

Він прогнозує, що це може затягтися на весь день.

Як відомо, керівництво податкової неодноразово заявляло про припинення перевірки ЗМІ на період передвиборчої кампанії.