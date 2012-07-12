Путін запізнився на зустріч з Януковичем у Лівадії

У Лівадійському палаці чекають прибуття президента Росії Володимира Путіна.

Глава РФ, як повідомляють у протокольній службі, мав прибути о 14.00, однак президент спізнюється більш ніж на годину, передає «Сегодня».

Віктор Янукович також ще не прибув до Лівадії. У палаці чекають появи вищого начальства у складі делегацій двох країн (члени урядів).

В цей же час туристи не припиняють приїжджати до Лівадійського палацу, бачать пост охорони і, розчарувавшись, що побачити пам'ятку не вдасться, від'їжджають.

Як відомо, на сьогодні в Лівадії запланована зустріч президентів України і Росії.

ДАІ через зустріч обмежила рух на півострові - на трасах з аеропортів Сімферополя і Севастополя, повідомляє ТСН. Даішники забули попередити кримчан і гостей півострова про те, що рух буде обмежено в день напередодні зустрічі, через що на шляху від Ялти в Алупку утворилася пробка з сотень автомобілів.