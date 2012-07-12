Більшість киян хочуть знати, куди пішли бюджетні кошти на Євро-2012 (опитування)

Переважна більшість киян хочуть знати, як витрачались бюджетні кошти на підготовку до Євро-2012.

Про це свідчать результати вибіркового опитування дорослого населення міста Києва, проведеного «Українським демократичним колом» на замовлення Інституту політики й оприлюднені на сайті Інституту.

За даними опитування, 74,6% респондентів вважають, що відразу після Євро-2012 треба розслідувати те, як витрачались бюджетні кошти. Протилежної думки дотримуються 16% опитаних. Не змогли визначитися з доцільністю чи недоцільністю проведення такої перевірки 9,4% киян.

Опитування проводилось 26 червня – 4 липня 2012 року методом стандартизованого інтерв’ю за місцем проживання. Опитано 1000 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує ±3,1 %.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола Азаров 3 липня спростував звинувачення опозиції в нецільовому використанні українським урядом 10 млрд дол. на підготовку до Євро-2012, оскільки, за його словами, на вказані цілі було витрачено близько 40 млрд грн, або близько 5 млрд дол.