ЗМІ: Москва і Київ попередньо домовилися, що Тузла відійде Україні
22:08, 12 липня 2012Політика
1257 0
Москва і Київ на переговорах з делімітації морського кордону попередньо домовилися, що острів Тузла відійде Україні, а Росія збереже "право ключа" проходу суден через Керченську протоку.
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на джерело у російській делегації, знайоме з ходом переговорів.
"Досягнута попередня домовленість, що у рамках делімітації кордону українській стороні - острів Тузла, Росія при цьому збереже "право ключа" проходу суден через Керченську протоку", - сказав співрозмовник агентства.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter