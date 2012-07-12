ЗМІ: Москва і Київ попередньо домовилися, що Тузла відійде Україні

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на джерело у російській делегації, знайоме з ходом переговорів.

"Досягнута попередня домовленість, що у рамках делімітації кордону українській стороні - острів Тузла, Росія при цьому збереже "право ключа" проходу суден через Керченську протоку", - сказав співрозмовник агентства.