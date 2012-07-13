"Швидка" забрала вже другу учасницю голодування на Хрещатику

Про це "Українській правді" повідомив учасник акції Юрій Барабаш.

"Повезли в обласну лікарню. До лікарів "швидкої" підійшов представник головного управління МЗС по Києву Ключник Анатолій Степанович і дуже цікавився інформацією куди її повезуть, як її стан, тощо. Але лікар відмовилась повідомити йому цю інформацію, незважаючи на те, що він почав погрожувати широким резонансом", - додав Барабаш.

Самопочуття інших голодувальників наразі нормальне.

В лікарні Аврамчук відмовили від госпіталізації. "Дали рекомендації і відмовились ставити крапельницю. Вона поїхала додому", - розповів активіст.

Як повідомлялося, раніше вдень "швидка" вже забрала з-під Українського дому 20-річну учасницю голодування Анну Ющенко. У лікарні їй намагалися допитати представники міліції, після чого їй було відмовлено в госпіталізації.