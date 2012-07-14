Свобода: не залишається нічого, як самоорганізовуватися задля спротиву

Про це у коментарі УНІАН повідомив керівник фракції ВО «Свобода» у Чернівецькій обласні раді, в.о. голови облорганізації партії «Свобода» Назар Горук.

За його словами, у форумі візьмуть участь депутати рад різних рівнів. Основна мета проведення заходу – захист української мови.

«Влада продемонструвала своє справжнє ставлення до святих для кожного українця цінностей. Ми також стали свідками байдужості провладних буковинських депутатів до вкрай важливих подій у країні. Наші сусіди у Тернопільській, Івано-Франківській областях, у Львові, маючи у радах більшість опозиціонерів, змогли дати належну відсіч україноненависникам та взяти на себе відповідальність за соціально-політичний стан в своїх областях», - зазначив Н.Горук.

За його словами, у Чернівецькій області, завдяки владі та підконтрольним їй депутатам місцевих рад, спотворено волевиявлення громади. Керівництво області у ручному режимі контролює діяльність несвідомих депутатів.

«Виходячи з цього, опозиції не залишається нічого іншого, як самоорганізовуватися задля спротиву антиукраїнському режимові. У зв’язку з бездіяльністю керівництва обласної ради ми змушені брати ініціативу у свої руки», - підкреслив Н.Горук.